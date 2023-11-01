شكرا لقرائتكم خبر عن «ندمت إني معرفتهاش من زمان »… شاي الفول السوداني لن تصدق ماذا يحدث لجسمك بعد مرور 3 دقائق .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغلب المصريين وخاصة الصعايده يفضلون شرب الشاي الأحمر فسوف نقدم اليكم اليوم مشروب مفيد الى الصحة من هذا الشاي الأحمر العادي أنه من المشروبات من أكثر المشروبات التي يتم تناولها كل يوم فعليك بوضع الفول السوداني على هذا الشاي لانه مفيد جدا بالجسم كما انهم يعطي نكهه مميزه وغير تقليديه بالنسبة للشاي التقليدي اليكم التفاصيل.

الشاي بالفول السوداني

يعتبر مشروب الشاي بالفول السوداني من افضل المشروبات التي تعمل على تقوية صحة القلب كما انه غني بمضادات الاكسده ويساعد على تنظيم وزن الجسم ويحافظ على جسم الانسان من الاصابه بالامراض المزمنه التي يتعرض لها الإنسان مثل مرض السكر وامراض القلب وامراض السرطان بجميع انواعها ويحمي الإنسان من ضغط الدم المرتفع كما أنه يعمل على تقليل أعراض كبر السن التي تظهر في وقت باكر ويساعد على انقاص الوزن بشكل ملحوظ كما أنه يعطينا الشعور بالشبع لفترة طويلة بسبب وجود الكربوهيدرات وعلى الرغم من كل هذه الفوائد الا ان الاطباء ينصح به عدم الإفراج من شرب هذا المشروب اللذيذ حتى لا تجد نتيجه عكسيه

كيف تحضر شاي الفول السوداني

يمكن التحضير كوب الشاي المعروف بالطريقه العاديه وهي اقل المياه وضع المياه على النار الى ان تغلي ثم ثقبها على كوب به شيء وسكر حسب الكميات المرغوب بها ثم اضافة الفول السوداني على هذا مع إمكانية تزويد كمية من الحليب عليها حتى تحصل على قيمه غذائيه عاليه.