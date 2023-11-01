عدن - ياسمين التهامي - سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة.. شاهد كيف تصرف الطيار!

الاربعاء 1 نوفمبر 2023 الساعة 13:52

اضطرت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية السعودية العودة مجددا بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار.

سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاع?ا، بعدما فاجأت الجميع بنسيان?ا الرضيع في المطار. ووثق مقطع فيديو متداول محادثة بين قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلال?ا قائد الطائرة التحضير لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضيع نسيته أمه في المطار.