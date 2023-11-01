شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ذكرها الله فى القرأن الفاكهة التى تعالج ضعف النظر و تحسن البصر فلا حاجة لعمليات الليزك بعد الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من اهم واغلي الحواس في جسم الإنسان هي حاسة الأبصار بالتأكيد حيث لا يمكن الاستغناء عنها، وهي من اهم النعم التتي انعم علينا بها الله عز وجل أدامها الله على الجميع.

من اهم واغلي الحواس في جسم الإنسان هي حاسة الأبصار بالتأكيد حيث لا يمكن الاستغناء عنها، وهي من اهم النعم التتي انعم علينا بها الله عز وجل أدامها الله على الجميع.

واليوم قمنا بعمل وصفة تساعد على الحفاظ على النظر سلامته، كما أن هذه الوصفة أيضا تساعد على تقوية النظر فإذا استخت هذه الوصفة تسوف تستغنى عن النظارة الطبية أو العدسات ألاصقة والتي تتسبب في أضرار كثيرة للعين مع كثرة الاستخدام حيث إنها تتسبب في جروح والتهابات في العين وغيرها من الأضرار.

كما ان هذه الوصفة تعتبر امنه كما أنها مضمونة ولا تسبب في أي ضرر للجسم وسف تشعر بالنتيجة بعد استخدام الصفة بأسبوع حيث سريعة المفعول.

وصفة طبيعية لتحسن النظر

هو تتكون من مكون واحد فقط وهو عصير الرمان حيث نقوم بعصر كميه من الرمان ثم نضع العصير في علبه قطره نظيفه ثم يستخ لتقطير في العين مره باليوم وسوف تظهر النتيجة في الأسبوع الأول بأذن الله تعالى..