شكرا لقرائتكم خبر عن " 7 "اسباب ستجعلك تتناول كوب من عصير "البقدونس " يومياً على الريق.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر البقدونس أحد النباتات العشبية الشهيرة التي تنمو في كثير من مناطق العالم والتي يتم استخدامها على نطاق واسع لدى كثير من الناس وذلك لفوائده الصحية والغذائية العديدة التي يمكن للجسم الحصول عليها من خلاله.

ويعرف البقدونس بأنه أحد المكونات الرئيسية في تحضير الوجبات الغذائية المختلفة كما يتم استخدامه بصورة كبيرة في الطب كوصفة دوائية لكثير من الأمراض والمشاكل التي يعاني منها جسم الانسان.

وتؤكد الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة قدرة البقدونس الفائقة في علاج الأمراض المستعصية التي تصيب الجسم مثل مشاكل الجهاز الهضمي وعلاج أمراض القلب وتنظيم سكر الدم بالإضافة إلى علاج مشاكل الكبد والقولون العصبي.

وتشير التجارب العلمية إلى أن تناول كوب من عصير البقدونس يوميا كفيل بحصول الجسم على فوائد صحية عديدة وذلك لاحتوائه على كثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي تنشط أجهزة الجسم المختلفة مايجعلها أكثر كفاءة وحيوية حيث يؤدي تناول كوب من عصير البقدونس يوميا إلى الآتي:

1-يعززصحة الجهاز الهضمي والكبد:

يساهم تناول عصير البقدونس يوميًا في دعم صحة الجهاز الهضمي، ويعود ذلك بسبب دوره في دعم الكبد، فالبقدونس يزيد من مستويات الغلوتاثيون (Glutathione) المضاد للأكسدة الرئيس في الكبد.

وقد ثبت أن البقدونس يمكن أن يعمل على تجديد أنسجة الكبد بعد الأضرار الناجمة عن الأمراض المزمنة، حيث إن البقدونس يحفز إنتاج العصارة الصفراوية في الكبد اللازمة لهضم الدهون في الأمعاء.

2- تقليل مستويات السكر في الدم:

وثبت أن عصير البقدونس يخفض مستويات الغلوكوز في الدم، حيث يستخدم كعلاج بديل لمرض السكري من النوع الأول في بعض البلدان.

3- تحسين رائحة النفس والجسم:

يعد البقدونس غني بالكلوروفيل، وهذا يجعله يمنح النفس والجسم رائحة جميلة والجدير بالذكر أن الكلوروفيل يعمل كمضاد للطفرات ويقلل من البكتيريا المسببة للرائحة المسؤولة عن إنتاج رائحة الفم الكريهة ورائحة الجسم.

4- خفض ضغط الدم:

من المعروف أن البقدونس يعمل كمدر للبول كونه يزيد من إفراز الصوديوم والماء من خلال البول وزيادة إعادة امتصاص البوتاسيوم في الكليتين، وهذا يجعله يقلل من ضغط الدم.

5. المساهمة في تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان:

وتحتوي أوراق البقدونس الطازجة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الفلافونويد، والكاروتينات، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وهذه المركبات جميعها تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

6-تنقيةالكليتين من السموم:

ويشير الخبراء إلى أن كوب واحد من عصير البقدونس يملك القدرة على غسل الكليتين وتنقيتهما من السموم ووقاية المثانة من أي مرض قد يصيبها

7- تقوية المناعة:

ويعمل عصير البقدونس على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، ما يساعد الجسم في مقاومة العدوى البكتيرية التي قد تهاجم الجسم ما يعني عدم إصابة الجسم بأي مرض أو وباء.

طريقة تحضير عصير البقدونس:

-احضار حزمة من البقدونس وتقطيعها جيداً إلى قطع صغيرة .

-غلي كمية من الماء على درجة حرارة متوسطه .

-عند وصول الماء لمرحلة الغليان نضيف إليه البقدونس و نخفض الحرارة.

-نترك المغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة .

-إنزال المغلي من على النار وتركه يبرد ثم نضيف إليه قطعة من الليمون وملعقة من العسل.

-نقوم بتناول العصير باردا.

القيمة الغذائية لكل 100 غرامٍ من البقدونس:

-الماء87.7 مليليتر

-السعرات الحرارية36 سعرة حرارية

-البروتين 2.9غرام

-الدهون0.7 غرام

-الكربوهيدرات6.3 غرام

-الألياف3.3 غرام

-السكريات0.8 غرام

-الكالسيوم138 مليغرام

-الحديد6.2 مليغرام

-المغنيسيوم 50مليغرام

-الفسفور58 مليغرام

-البوتاسيوم 554مليغرام

-الصوديوم56 مليغرام

-الزنك1.07 مليغرام

-النحاس 0.1مليغرام

-فيتامين ج 133مليغرام

-السيلينيوم0.1 ميكروغرام

-فيتامين (ب1)0.08 مليغرام

-فيتامين (ب2)0.09 مليغرام

-فيتامين (ب3)1.3 مليغرام

-فيتامين (ب6)0.09 مليغرام

-الفولات152 ميكروغرام

-الكولين 12.8مليغرام

-فيتامين أ421 ميكروغرام

-فيتامين هـ 0.7مليغرام

-فيتامين ك1640 ميكروغرام