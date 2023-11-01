شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذه الأشياء إذا رأيتها في المنام فهي تبشرك بخير في أنتظارك ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كما هو متعارف عليه فإن عالم تفسير الأحلام عالم كبير البعض يتعمق به فيجده كالبحر الذى لا آخر لها، ويؤثر على حياة البعض الآخر، وكم من حلم كان إشارة من الله لصاحبه ليستقبلها ويعمل بها قبل فوات الأوان مثل الفنان الراحل علاء ولى الدين، والذى حلم قبل وفاته بأنه يرى عصى سيدنا سليمان والدود يأكل منها، فكانت هذه رسالة الله له باقتراب أجله، ولأن لكل رمز دلالة فى الحلم واقتران الرموز معاً يغير من معناها، تكشف مفسرة الأحلام، أسماء بدوى لـ"اليوم السابع"، دلالات الرزق فى المنام فهذه الأشياء التى سنذكرها فى السطور القادمة تدل على اقتراب الرزق ممن يرى الرؤيا . تأتى المجوهرات فى مقدمة الأشياء المتعلقة بالرزق بأشكالها المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالعمل والذرية، كما أن الخاتم رزق فى الزواج للأعزب، والدلاية رمز لتوقيع العقود المتعلقة بالمهن المختلفة . يأتى فى مقدمة دلالات الرزق اللون الأخضر وكذلك الأزرق الذى يرتبط بالرزق لكونه به تشابه فى الحروف مع اختلاف ترتيبها. فالمبانى الجديدة التى على الطوب الأحمر، والعمارات الجديدة دلالة على الرزق. ويعد الزرع دلالة من دلالات الرزقفى المنام وفى مقدمته القمح كما ورد فى سورة يوسف بالقرآن الكريم، والعقير دليل على الرزق السهل، بينما الباذنجان يدل على الرزق المصحوب بالتعب. ومن أجمل دلالات الرزق الكعبة ورؤية الطواف بها وهى تنبئ بخير كثير. ورؤية النهار بعد الليل وخروج نور الشمس أمام العين دليل على الرزق الواضح وضوح الشمس. يدل الحذاء على الرزق فى الزواج وكذلك الملابس لقوله " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ". رؤية اللبن الحليب فى الحلم دليل على الرزق القريب فى العلم فمن يراه يتعلم العلم ويعلمه. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه أجاد العوم والسباحة فى النهر أو البحر فهذه دلالة كبيرة على الرزق، وقد يكون الرزق فى العلم أيضاً .

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