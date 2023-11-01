بشرى سارة.. رقم سري يفتح جميع شبكات الأنترنت بكل سهولة وبدون برامج

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عدن - ياسمين التهامي - تداولت العديد من المواقع واليوتيوب طرق متعددة للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي الذي يعمل على كسر شفرات شبكات الواى فاى والحصول على الخدمة بشكل مجاني، إلا أن معظمها لا تعمل، وربما قد تتضمن فيروسات تنتقل سريعاً إلى هاتفك. إليك أشهر الطرق وأضمنها للحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي. ونود توضيح أن آلية الدخول على أي جهاز واي فاي قد تغيرت في الفترة الحالية

ولأجل لحصول على رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي دون تحميل أي برامج؛ كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية عبر هاتفك الذكي، التي تمكنك من فتح جميع شبكات الواي فاي بشكل مجاني. 1- الذهاب إلى ضبط الهاتف والدخول على شبكات الواي فاي.

2- البحث عن شبكات الواي فاي الأقرب إليك والأقوى إشارة التي ترغب في الحصول على خدماتها المجانية. 3

- اختر شبكات الواي فاي واحتفظ باسمها جديداً.

4- اضغط إضافة شبكة جديدة، ثم اكتب اسم الشبكة التي اخترتها مسبقاً. 5- سوف يتطلب ذلك منك إدخال كلمة مرور قم بكتابة كلمة "admin". * اكتشاف خلل في الـ واي فاي يجعله عرضة للاختراق: 1- اضغط على إعدادات IP وقم باختيار ثابت.

2- في الأسفل سوف تجد عنوان الآي بي "IP" قم بكتابة الرمز التالي (192.168.1.5). 3- اضغط على توصيل وسوف تلاحظ اتصالك مجاناً بشبكة الواي فاي التي قمت باختيارها. • فتح واي فاي مقفل: وبالإمكان الاستعانة بالعديد من الحيل السريعة لـ"فتح واي فاي مقفل"؛ وذلك لاستخدامه في الحصول على إنترنت فائق السرعة أو تحميل تطبيقات مجانية، أو ربما القيام بمهمة سريعة على هاتفك الذكي التي تتطلب وجود شبكة واي فاي مفتوحة.

كما يمكن فتح واي فاي مقفل واختراق كلمة مرور شبكة واي فاي من خلال اتباع الطريقة التالية: 1- إعادة تعيين الموجه، وتستخدم هذه الطريقة فقط إذا كنت تملك الولوج الفعلي لجهاز الموجه، ولتطبيق تلك الخطوة كل ما عليك فعله هو النقر فوق زر إعادة التعيين باستخدام سن مدبب لمدة 10 ثوانٍ؛ لتتمكن بعدها من إعادة تهيئة الشبكة باستخدام كلمة المرور الافتراضية لجهاز التوجيه.

2- استخدام برنامج راصد لوحة المفاتيح، الذي يعمل على اختراق شبكة واي فاي نشطة على أي هاتف ذكي، ويقوم البرنامج برصد كلمة مرور المستخدم في اللحظة التي يقوم فيها بتوصيل شبكة إنترنت لاسلكية جديدة؛ لتصل لك كلمة السر في اللحظة نفسها، ولتتمكن من الدخول على شبكة الواي فاي نفسها بكل سهولة.

• فتح الواي فاي دون رمز: تُعد خطوة فتح الواي فاي دون رمز، من أصعب الخطوات التي يمكن للمبتدئين اتباعها؛ الإلمام التام بأساسيات الشبكات وتعلم لغة البرمجة لتتمكن في النهاية من فتح الواي فاي دون رمز، وبخاصة التي تعمل بنظام لينوكس أو ويندوز أو ماك. هذا ويلجأ العديد من المحترفين إلي خطوة خداع الشبكة أو ما يُسمى بـ"الهجوم التنكري"؛ لفتح "الواي فاي" دون رمز. وتعتمد هذه الطريقة الخادعة على إنشاء حزم بروتوكول الإنترنت بعنوان مزيف؛ ليقوم بعدها المخترق شبكة الواي فاي، بإخفاء هوية مرسل الحزم لخداع الشبكة واختراقها في دقائق معدودة.

• طريقة فتح الواي فاي في سامسونج: تختلف طريقة فتح الواي فاي في سامسونج عن الأجهزة الأخرى؛ وذلك لتبني الشركة نظام الأندرويد، ما يتطلب الاستعانة بتطبيق يُحَمَّل على الهاتف الذكي لاختراق وفتح الواي فاي في سامسونج عبر الكشف عن كلمة السر للشبكات. ويعتبر Wifi Unlocker، من أشهر التطبيقات التي تمنحك القدرة على فتح الواي فاي في سامسونج، بالإضافة إلى التصفح دون إذن صاحب شبكة الواي فاي وتحميل كل ما ترغب فيه من تطبيقات وفيديوهات بحرية كاملة دون اكتشاف الطرف الآخر اختراقك لشبكته. ولتفعيل Wifi Unlocker، كل ما عليك فعله هو الضغط على زر التحديث الذي يظهر لك عبر البرنامج في أعلى يمين الشاشة الذي يكشف لك عن جميع شبكات الواي فاي، المتاحة في المنطقة المحيطه بك

.: • برنامج يفتح شبكات الواي فاي: وغذا لم ترغب بالاستعانة بالبرامج الموثقة لفتح شبكات الواي فاي، والحصول على خدماتها المجانية السريعة كل ما عليك فعله هو الاختيار بين التطبيقات التالية التي تمكنك من فتح الواي فاي وكسر شفرته. Wi-Fi Finder التطبيق يعمل على الهواتف أندرويد وآبل في آنٍ واحد، ويتميز بقدرته على الاحتفاظ بكلمات السر لأكثر من شبكة واي فاي في الوقت نفسه، بالإضافة إلى قدرته على تجميع أكبر قاعدة بيانات خاصة بالتطبيق. WeFi Pro Beta - Automatic WiFi التطبيق يعمل على فتح جميع شبكات الواي فاي الظاهرة في المنطقة المحيطة بك بشكل تلقائي وبمجرد تحميله، إلا أنه يُعاب عليه عمله على نظام الأندرويد فقط. WADA Wi-Fi Maps - Free Wifi التطبيق يعتمد ع

خريطة غوغل للوصول إلى أقرب شبكات الواي فاي المحيطة بك وأكثرها نشاطاً، ويشرح لك التطبيق المسار الذي يجب سلوكه للوصول إلى أقوى إشارة واي فاي؛ ليقوم بعدها بكسر شفرة شبكات الواي فاي المحيطة، بشرى سارة.. رقم سري يفتح جميع شبكات الأنترنت بكل سهولة وبدون برامج