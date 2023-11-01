شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية يمنية تجتاح التيك توك في السعودية ودول عربية اخرى بأكثر من 138 مليون مشاهدة..تعرف عليها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رت أغنية يمنية، الترند في المملكة العربية السعودية، ودول عربية عديدة، مثل العراق والأردن والمغرب والجزائر ومصر، حاصدة أكثر من 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و وأكثر من 138 مليون مشاهدة وإعادة تداول على التيك توك. الأغنية اليمنية، “قالت حبيبي” للفنان اليمني المقيم في السعودية، أيمن قُصيلة، وعلى الرغم من أنها منشورة على قناته باليوتيوب، منذ عامين، إلا أنها عادت للتداول خلال الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة بشكل واسع. وقلدها مشاهير على التيك توك، ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وتعدى هاشتاق #قالت_حبيبي في التيك توك حتى اليوم، الأربعاء، 138.5 مليون وأعاد نشرها المئات من المشاهير والمؤثرين العرب. والأغنية، عبارة عن عتاب بين حبيبين، ولاقت رواجا كبيرا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات التيك توك والانستغرام والفيسبوك. . عدن - ياسمين التهامي - �رت أغنية يمنية، الترند في المملكة العربية السعودية، ودول عربية عديدة، مثل العراق والأردن والمغرب والجزائر ومصر، حاصدة أكثر من 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب، و وأكثر من 138 مليون مشاهدة وإعادة تداول على التيك توك. الأغنية اليمنية، “قالت حبيبي” للفنان اليمني المقيم في السعودية، أيمن قُصيلة، وعلى الرغم من أنها منشورة على قناته باليوتيوب، منذ عامين، إلا أنها عادت للتداول خلال الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة بشكل واسع. وقلدها مشاهير على التيك توك، ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وتعدى هاشتاق #قالت_حبيبي في التيك توك حتى اليوم، الأربعاء، 138.5 مليون وأعاد نشرها المئات من المشاهير والمؤثرين العرب. والأغنية، عبارة عن عتاب بين حبيبين، ولاقت رواجا كبيرا في منصات وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات التيك توك والانستغرام والفيسبوك. .

كانت هذه تفاصيل خبر أغنية يمنية تجتاح التيك توك في السعودية ودول عربية اخرى بأكثر من 138 مليون مشاهدة..تعرف عليها الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.