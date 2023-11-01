شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضع القرنفل في هذا المكان خمس دقائق قبل النوم وشاهد النتيجة المفاجئة.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من السيدات عن البحث عن وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت ومن اهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون حيث يعتبر زيت الزيتون أيضًا من المرطبات القوية جدًا سواء على صحة الجسم أو الشعر وسوف نوضح طريقة تحضيرهما واستخدامهما معًا بأقل المكونات الممكنة كما سنوضح أهمية القرنفل وزيت الزيتون معًا واستخدامهما على البشرة والشعر. تناول تلك المشروب في كل ليلة.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ. تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من زبت الزيتون مع ملعقة من الفازلين مع ملعقة من الثوم المفروم ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على شعرك وسوف تلاحظين الفرق بين أيام فيططول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال قومي بوضع هذا الخليط علىسشعرك واحصل على شعر طويل وصحي جدا وكثيف كشعر الهنديات من أول استعمال كما يمكن تفتبح البشرة بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تتكون من ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الجلسرين مع ملعقة من زيت الورد ثمن فومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على بشرتك سوف تلاحظين الفرق بين أيام في بياض ونعومة فوائد تطويل الشعر بسرعة الصاروخ.

قومي أولا بطحن حبتان من الأسبرين ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ أكتر من مره ويعتبر من أفضل الطرق المستخدمه في تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جنونية حيث يمكن استخدام هذه الطريقة مره واحدة أسبوعيا كما يمكن استخدام طريقة أخري لتطويل الشعر عن طريق وضع ملعقة من الويازيغ مع ملعقتين من زيت الزيتون مع صفار بيضة كاملة ثم قومي بتدليك الشعر بهذا القناع الرهيب.

ضع القرنفل في هذا المكان خمس دقائق قبل النوم وشاهد النتيجة المفاجئة.. طريقة التحضير.