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المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة... فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - الوصفة من وصفات وعمل مطبخ ام عزوز

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة وطبق شعبي يكثر عمله في شهر رمضان

المكونات والمقادير :

كوبين دقيق
ملعقه خميرة
رشة ملح و زيت غزير للقلي
ملعقة بهارات و بابريكا و نص ملعقة ثوم مهروس
1/4 ملعقة بيكنج بودر
كوب كراث و بصل اخضر مقطع

صوص التغميس

1/2 كوب منقوع تمر هندي او ما يسمي حُمر
ملعقة صغيرة كمون
شوي كراث
شوي كبزرة اخضر
3 حبات فلفل اخضر حار

طريقة الاعداد والتحضير :

اضيف للدقيق الخميرة و الملح و البهارات

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

اخلطهم و اضيف ماء بالتريج حتي يبدا يتشكل لنا عجينة رخوة نسبيا

اضيف الكراث و البصل المقطع و الثوم و اخلط

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

بعد ذلك اترك الخليط يرتاح و يخمر نص ساعة او حتي يتضاعف حجمه شوي

افرغ الهواء من داخل العجين بخلطة بالملعقة و ابدأ اقلي بزيت حار و غزير

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

اترك الحبات ياخذوا لون ذهبي جميل ثم اخرجهم من الزيت ع ورق مطبخ

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

طريقة الصوص :

اعمل في الخلاط مكونات الصوص المذكورة سابق في المكونات ثم اطحنهم ناعم و تقدم مع المقلية

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

وبالعافية

 المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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