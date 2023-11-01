المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة... فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - الوصفة من وصفات وعمل مطبخ ام عزوز المخلوطة اليمنية أو المدربش اليمني أو المقلية الحجازية مقرمشة ولذيذة وطبق شعبي يكثر عمله في شهر رمضان المكونات والمقادير : كوبين دقيق

ملعقه خميرة

رشة ملح و زيت غزير للقلي

ملعقة بهارات و بابريكا و نص ملعقة ثوم مهروس

1/4 ملعقة بيكنج بودر

كوب كراث و بصل اخضر مقطع صوص التغميس 1/2 كوب منقوع تمر هندي او ما يسمي حُمر

ملعقة صغيرة كمون

شوي كراث

شوي كبزرة اخضر

3 حبات فلفل اخضر حار طريقة الاعداد والتحضير : اضيف للدقيق الخميرة و الملح و البهارات اخلطهم و اضيف ماء بالتريج حتي يبدا يتشكل لنا عجينة رخوة نسبيا اضيف الكراث و البصل المقطع و الثوم و اخلط بعد ذلك اترك الخليط يرتاح و يخمر نص ساعة او حتي يتضاعف حجمه شوي افرغ الهواء من داخل العجين بخلطة بالملعقة و ابدأ اقلي بزيت حار و غزير اترك الحبات ياخذوا لون ذهبي جميل ثم اخرجهم من الزيت ع ورق مطبخ طريقة الصوص : اعمل في الخلاط مكونات الصوص المذكورة سابق في المكونات ثم اطحنهم ناعم و تقدم مع المقلية وبالعافية

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