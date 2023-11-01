شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من الداخلية السعودية لكل من يعمل في هذه المهن.. سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة من الداخلية السعودية لكل من يعمل في هذه المهن.. سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة