شكرا لقرائتكم خبر عن ضاع عمرنا ونحن نرميها في الزبالة.. قشور البطيخ تحتوي على كنز لا يعرف الجميع قيمته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يوجد لفاكهة البطيخ العديد من الفوائد حيث أن البطيخ يمد الجسم بالفيتامينات والألياف الهامة للجسم، كما انه يعتبر من اهم مدرات البول، ويعمل في علاج الأملاح، ويعتبر البطيخ جيدا لمن يقومون بإنقاص وزنهم حيث انه يعطي الإحساس بالشبع ويساعد في عملية الهضم، وكثيرا ما تكون لدينا قشور البطيخ ونقوم بنقلها إلي القمامة دون الاستفادة منها، علي الرغم من وجود فوائد كبيرة لقشور البطيخ، لذلك تعرف عليها الآن وصفة للاستفادة من قشر البطيخ يحتوي قشر البطيخ علي العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، لذلك إليك طريقة عمل قشور البطيخ في المنزل.

: قوم بتقطيع قشر البطيخ إلي قطع صغيرة جدا،نتركها في الشمس. نقوم بوضع القشر في الشمس حتي يجف تماما، ومنها نقوم بطحن القشور جيدا.

نقوم بتناول ملعقة صغيرة من هذا البودر صباحا، من أجل الاستفادة من المعادن و الفيتامينات للجسم. وصفة خليط قشر البطيخ نقوم بوضع قشر البطيخ في الماء مع النار.

نقوم بتقليب الخليط جيدا حتي نحصل علي خليط متجانس قم بتناول ملعقة صغيرة من هذا الخليط يوميا فوائد قشر البطيخ – يحتوي البطيخ علي العديد من المعادن والفيتامينات. – يساعد في التخلص من الأملاح الموجودة علي الكلي.

– يعمل علي التخلص من الغازات والقولون والانتفاخ في البطن. كما تتعدد الفوائد الصحية للبطيخ فهو من أكثر الفاكهة الصيفية التي تحتوي على فوائد منعشة وتأتي فوائد البطيخ كما يلي :- يحافظ البطيخ على رطوبة ويزيد من انتعاشك في درجات الحرارة المرتفعة.

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة اللازمة والضرورية للجسم لمحاربة الأمراض.

يساعد البطيخ في تقليل الالتهابات المتنوعة التي قد تصيب الجسم وخاصة في فصل الصيف.