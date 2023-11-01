شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السر الذي تبحث عنه جميع النساء !!. لو عندك ”كريم بنثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يسعى جميع السيدات إلى وسائل التفتيح للبشرة وبالأخص أثناء الذهاب إلى مناسبة أو احتفال، وليس لديهم علم بمدى فاعلية كريم البانثينول في مساعدة البشرة على التفتيح بشكل ملحوظ، ولم يقتصر هذا الكريم على ذلك فقط، بل يحقق نتائج بريق ولمعان البشرة من خلال المداومة على استخدامه، ومن المؤكد أن هذا الكريم من أفضل أنواع المرطبات الخاصة بالتجميل الفعالة في صنفرة الوجه، مما يعمل على إزالة الكثير من الشوائب التي تخص البشرة، وبالإضافة إلى ذلك سيظل وجهك مثل المرآة، لكي نتعمق أكثر في كيفية استخدام هذا الكريم وطريقة استعماله يمكن اتباع السطور التالية. من أبرز العوائق التي تزعج جميع النساء هي مواجهة البقع الداكنة المنتشرة بالوجه والجسم، حيث يقوم مزيج البانثينول والنشا في القضاء عليها بشكل نهائي، كما يزيل نمش الوجه والتجاعيد، مما يؤدي إلى تنقية الوجه من بداية استخدامه، وتضمن مكونات هذا الخليط الآتي: فنجان صغير من النشا.

كمية قليلة من ماء الورد.

إضافة زيت الزيتون بمقدار1 ملعقة صغيرة.

وضع مجموعة قطرات من فيتامين سي. في البداية يجب جلب وعاء مناسب، لإضافة الكريم داخله مع قطرات من مياه الورد، ثم يتم إضافة الفيتامين سي.

ثم نسكب النشا ونخلط المكونات حتى يتدفق الخليط حسب التركيبة.

بعد أن يتم دعك الخليط لمدة 10 دقائق، عليك شطف وجهك جيدًا بالماء الدافئ.

من الأفضل القيام بالمداومة على هذا المزيج، بمقدار ثلاث أضعاف أثناء الأسبوع، حتى تكتسب البشرة أقصى منفعة من هذا الخليط، ليساعد أكثر على إزالة كافة أنواع مشاكل الوجه. .

كانت هذه تفاصيل خبر السر الذي تبحث عنه جميع النساء !!. لو عندك ”كريم بنثينول” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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