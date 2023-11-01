شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف أحدث علاج متوفر ومرخص في المملكة لعلاج الصلع الوراثي للرجال والنساء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب جلدية وتجميل، عن أحدث علاج للصلع الوراثي الذي يحدث للرجال والنساء.

وأوضح أخصائي الجلدية خالد الشهراني، في مقطع فيديو، عبر تطبيق "تيك توك"، أن سبب ظهور الصلع الوراثي، هو أن هرمون الذكورة "تستستيرون" يكون عال وله مستقبلات في بصيلات الشعر.

وتابع: في الرجال يكون في المناطق الجانبية، وفي المنطقة العلوية، وفي السيدات يبدأ من منتصف الشعر، وقد يصل لمرحلة شبيهة بإصابة الرجال.

ولفت الطبيب، إلى أحدث علاج الصلع الوراثي، هو إبرة "Dudasteride"، وهو عبارة عن مضاد لهرمون الذكورة، ويحقن في الرأس، لتقليل تركيز هذا الهرمون، وبالتالي تخفيف تساقط الشعر.

وأوضح أنه يحقن في الرأس كل أسبوعين إلى 3أسابيع، وبعد حوالي 3 أو 4 جلسات يكون هناك فرق واضح في كثافة الشعر، مشيرا إلى أن هذا العلاج موجود ومرخص في السعودية.