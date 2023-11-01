شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة غريبة في السعودية.. وافد عربي يختطف زوجة مواطن وطفله ويتجاهل مطالبته بإعادتهما! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة محلية بأن مواطنًا سعوديًا في الرياض قد أفاد بتفاصيل حادثة صادمة، حيث اختطف شخص آخر زوجته وابنه ورفض إعادتهما إليه.

وبحسب الصحيفة، فإن المواطن وجيد محمد علي ثابت قد اشتكى من أن شخصًا مجهولًا قام بخطف

وأفاد وجيد في شكواه للصحيفة بأن زوجته هربت من منزلهما في شارع المسجد القديم بمنطقة الرياض في نهاية عام 2022، برفقة طفله محمد، وبحث عنهما لاحقًا وتبين أنها ذهبت إلى مصر.

وأضاف وجيد أنه تواصل مع بعض الأقارب في مصر، وتبين لاحقًا أن زوجته ذهبت إلى هناك للقاء شخص ما واستمرت العلاقة بينهما في مصر لمدة ثلاث سنوات.

وأشار وجيد إلى أنه رفع دعوى في محكمة الأحوال الشخصية لاستعادة حقوقه الزوجية واستعادة طفله محمد، ولكن دون جدوى.

وأخيرًا، أوضح وجيد أنه توصل مؤخرًا إلى اتفاق أسري بعدما لم تصدر المحكمة قرارًا في القضية، وتمكن من استعادة طفله محمد بعد ثلاث سنوات من اختفائه.

وأكد وجيد أنه، بعد الاتفاق الأسري، عاد إليه طفله محمد بحالة جيدة، لكنه تفاجأ بعد عدة أشهر بخطف طفله من قبل الشخص الذي التقته زوجته في مصر، والذي يدعي أنه الأب الحقيقي للطفل. وأوضح وجيد أنه بحث عن طفله محمد في العديد من الأماكن، ولكنه لم يتمكن من العثور عليه بعد.