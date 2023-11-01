بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.. "القسام" تعلن مقتل 7 محتجزين مدنيين لديها إثر مجزرة مخيم جباليا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا أمس الثلاثاء، منهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.



ومساء الثلاثاء، وقعت مجزرة مروعة في مخيم جباليا بقطاع غزة، راح ضحيتها 400 شخص بين شهيد وجريح، ودُمر حي سكني كامل نتيجة الغارات الإسرائيلية التي ألقت 6 قنابل تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل"، وفق وزارة الصحة بغزة.



في سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي لحماس غازي حمد، في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، إن قوات الاحتلال لا تعنيها سلامة الأسرى في غزة أياً كانت جنسياتهم.



وأكد حمد استعداد حركة المقاومة لإطلاق سراح الأسرى الأجانب، لكن إسرائيل تعرقل ذلك، مشيراً إلى أن أولويتها الآن "وقف العدوان والقتل الجماعي والمجازر الإسرائيلية".



أضاف: "أجرينا الترتيبات اللازمة لإخراج كل حمَلة الجنسيات الأجنبية من غزة"، مشدداً بالقول: "خطواتنا تثبت أننا حركة إنسانية تحترم حرية البشر وسلامتهم".



والثلاثاء، كشف أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عن إبلاغ الوسطاء حول ملف الأسرى لدى المقاومة بأن كتائب القسام ستفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة "انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً على غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 8525 فلسطينياً، بينهم 3542 طفلاً و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما قتل 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

المصدر: وكالات