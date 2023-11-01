السعودية تتوصل لاتفاق رسمي مع "ميسي " للانضمام إلى هذا النادي القوي ويتحدى رونالدو

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عدن - ياسمين التهامي - سي يخطط للعودة إلى نيوللز أولد بويز كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بشأن الفريق المستقبلي للاعب الأسطوري ليونيل ميسي. بعد انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يخطط ميسي للعودة إلى نادي طفولته نيوللز أولد بويز في الأرجنتين. رفض عروض الدوري السعودي رفض ميسي عروضا مغرية من الدوري السعودي، بما في ذلك عرض فريق الهلال لضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية. حاول الفريق السعودي بشتى الطرق للفوز بخدماته والجمع بينه وبين النجم الآخر عدن - ياسمين التهامي - سي يخطط للعودة إلى نيوللز أولد بويز كشفت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة بشأن الفريق المستقبلي للاعب الأسطوري ليونيل ميسي. بعد انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يخطط ميسي للعودة إلى نادي طفولته نيوللز أولد بويز في الأرجنتين. رفض عروض الدوري السعودي رفض ميسي عروضا مغرية من الدوري السعودي، بما في ذلك عرض فريق الهلال لضمه خلال الانتقالات الصيفية الماضية. حاول الفريق السعودي بشتى الطرق للفوز بخدماته والجمع بينه وبين النجم الآخر كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي. ولكن ميسي رفض هذه العروض واختار العودة إلى ناديه الأول. صندوق الاستثمار السعودي يتمسك بالأمل وفقًا لتقارير صحفية، فإن صندوق الاستثمار السعودي ومسؤولي دوري روشن السعودي يتمسكون بالأمل في ضم ميسي في المستقبل. على الرغم من فشل انتقاله في الصيف الماضي، قد يتم استئناف المفاوضات معه خلال الفترة المقبلة. العودة إلى نادي الطفولة وفقًا لصحيفة "El Nacional" الإسبانية، يخطط ميسي للعودة إلى نادي طفولته نيوللز أولد بويز بعد انتهاء رحلته مع إنتر ميامي. لعب ميسي في هذا النادي في بداية مسيرته قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني عندما كان عمره 13 سنة. ميسي يحصل على فرصة العودة إلى برشلونة أعلن رجل الأعمال الأمريكي، خورخي ماس، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، عن تعهده بمنح اللاعب ليونيل ميسي فرصة العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني لتوديع جماهير الفريق خلال السنوات المقبلة. ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن ماس وعد بتنظيم مباراة استعراضية بين إنتر ميامي وبرشلونة لمنح ميسي الوداع المناسب لجماهير برشلونة التي تمثل قيمة كبيرة بالنسبة له. ميسي يعود لملعب كامب نو وبحسب التقارير، فإن ماس لم يتمكن حتى الآن من إشراك فريقه في بطولة كأس خوان جامبر التي يخوضها برشلونة سنويًا. ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة مناسبة لعودة ميسي إلى ملعب كامب نو ووداع جماهير فريقه السابق بشكل رسمي. السعودية تنجح في اقناع ميسي بالانضمام لنادٍ جديد في أخبار أخرى، أعلنت السعودية رسميًا نجاحها في اقناع ميسي بالانضمام إلى نادٍ جديد، وسيكون المنافس الأقوى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ومن المتوقع أن يكون هذا الانتقال ضربة قوية للكرة السعودية وسيساهم في تطوير مستوى اللعب في المملكة. السعودية تتوصل لاتفاق رسمي مع "ميسي " للانضمام إلى هذا النادي القوي ويتحدى رونالدو

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