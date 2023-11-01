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عدن - ياسمين التهامي - لامات تنذر بالفشل الكلوييحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تُصبح الكلى غير قادرة فجأة على تنقية الدم من الفضلات. وعندما تفقد الكلية قدرتها على تنقية الدم قد تتراكم مستويات خطيرة من الفضلات وقد يختل بذلك توازن البنية الكيميائيّة للدم. ويتطوّر الفشل الكلوي الحاد - المعروف أيضاً باسم القصور الكلوي الحاد - سريعاً على مدى بضع ساعات أو بضعة أيّام. يكون الفشل الكلوي الحاد أكثر شيوعاً لنزلاء المُستشفيات الفعليين، خاصة في حالات المرضى ذوي الحالات الحرجة والذين يحتاجون إلى الرعاية المُركّزة. قد يكون الفشل الكلوي الحاد مُميتاً ويتطلّب العلاج المركّز. لكن عموماً يعد الفشل الكلوي الحاد قابلاً للعلاج. أما إن كُنت بصحّة جيّدة؛ فقد تستعيد وظيفة الكلية بصورة طبيعيّة. الأعراض قد تشمل علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي: Ⅶ نقص النتاج البولي؛ برغم بقاء النتاج البولي أحياناً بصورة طبيعيّة Ⅶ احتباس السوائل؛ مما قد يُسبب تورّم الرجلين أو الكاحلين أو القدمين Ⅶ النعاس Ⅶ ضيق التنفس Ⅶ التعب Ⅶ التشوش Ⅶ الغثيان Ⅶ نوبات الصرع أو الغيبوبة في الحالات الحادّة Ⅶ ألم أو ضغط بالصدر قد لا يتسبب أحياناً الفشل الكلوي الحاد في ظهور أيّ علامات أو أعراض، ويتم الكشف عنه خلال اختبارات معمليّة تتم لأسباب أخرى. الوقت المُناسب لزيارة الطبيب هل صادفت متل هذه الأعراض...!!!! توجهه فوراً للفحص الطبي فأنت مصاب بالفشل الكلوئ انقذ نفسك قبل فوات الأوان عدن - ياسمين التهامي - لامات تنذر بالفشل الكلوييحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تُصبح الكلى غير قادرة فجأة على تنقية الدم من الفضلات. وعندما تفقد الكلية قدرتها على تنقية الدم قد تتراكم مستويات خطيرة من الفضلات وقد يختل بذلك توازن البنية الكيميائيّة للدم. ويتطوّر الفشل الكلوي الحاد - المعروف أيضاً باسم القصور الكلوي الحاد - سريعاً على مدى بضع ساعات أو بضعة أيّام. يكون الفشل الكلوي الحاد أكثر شيوعاً لنزلاء المُستشفيات الفعليين، خاصة في حالات المرضى ذوي الحالات الحرجة والذين يحتاجون إلى الرعاية المُركّزة. قد يكون الفشل الكلوي الحاد مُميتاً ويتطلّب العلاج المركّز. لكن عموماً يعد الفشل الكلوي الحاد قابلاً للعلاج. أما إن كُنت بصحّة جيّدة؛ فقد تستعيد وظيفة الكلية بصورة طبيعيّة. الأعراض قد تشمل علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي: Ⅶ نقص النتاج البولي؛ برغم بقاء النتاج البولي أحياناً بصورة طبيعيّة Ⅶ احتباس السوائل؛ مما قد يُسبب تورّم الرجلين أو الكاحلين أو القدمين Ⅶ النعاس Ⅶ ضيق التنفس Ⅶ التعب Ⅶ التشوش Ⅶ الغثيان Ⅶ نوبات الصرع أو الغيبوبة في الحالات الحادّة Ⅶ ألم أو ضغط بالصدر قد لا يتسبب أحياناً الفشل الكلوي الحاد في ظهور أيّ علامات أو أعراض، ويتم الكشف عنه خلال اختبارات معمليّة تتم لأسباب أخرى. الوقت المُناسب لزيارة الطبيب هل صادفت متل هذه الأعراض...!!!! توجهه فوراً للفحص الطبي فأنت مصاب بالفشل الكلوئ انقذ نفسك قبل فوات الأوان

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