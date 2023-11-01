شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد يطلق تنبيها عاجلا من أمطار رعدية غزيره وسيول جارفة تستمر لعدة أيام علي هذه المناطق ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسيول وشلالات بجدة بمنطقة تبوك بعد هطول الأمطار على المنطقة. وأظهر الفيديو جريان السيول وتدفق المياه بغزارة من الشلال وسط هطول الأمطار وتكون الغيوم في مشهد خلاب. وشهدت منطقة تبوك اليوم، هطول أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرد، شملت مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظات تيماء وضباء وحقل والبدع.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقرير له عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير،الباحة ومكة المكرمة.
في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
pic.twitter.com/En7TCzt2QJ- منوعات إكس (@EmanSal11848242)October 29, 2023
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يطلق تنبيها عاجلا من أمطار رعدية غزيره وسيول جارفة تستمر لعدة أيام علي هذه المناطق ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.