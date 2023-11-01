شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للصداع النصفي .. ورقة واحدة من هذه الفاكهة تخلصك من التوتر وآلام الرأس.. تناولها الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة وتعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي وجود خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ وقد يكون للعلاجات الطبيعية دورا فى علاج الصداع يمكن تطبيقها بجانب الأدوية. وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز العلاجات الطبيعية للصداع هى القيام بالتدليك والذى يمنحك الاسترخاء سريعا أو الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الكافيين وتدخين السجائر بحسب (صدى البلد). - تناول مكملات الماغنسيوم تساعد على منع الصداع النصفي. - يجب تجنب التحديق في الشاشات لفترات طويلة أو إجهاد العين. - عليك بالاستحمام بالماء الدافئ. - عليك بالاستحمام بالماء الدافئ. - يلعب للنظام الغذائى دور فى حمايتك من الصداع يمكنك تناول الموز فهو يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم كذلك الخضراوات الورقية تحتوي على نسبة ممتاز من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع، ومن أبرز الخضراوات الورقية التي يمكن تناولها "الملفوف - السلق - البقدونس - السبانخ".

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