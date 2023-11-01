خالد بحاح يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه سفيرا لدى جمهورية مصر 

المنامة - ياسر ابراهيم - أدى الدكتور خالد بحاح، يوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية.

وكان رئيس مجلس القيادة قد أصدر أمس الثلاثاء قرارًا بتعيينه سفيرًا لدى جمهورية مصر.

وحسب وكالة سبأ، فقد تسلم العليمي كذلك، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد سفراء معتمدين غير مقيمين لدى اليمن، لخمس دول هي جنوب افريقيا، وبولندا، وكوريا، وسفراء مقيمين هما المملكة المتحدة، وسفير الجمهورية الفرنسية.

وعقد العليمي لقاءات منفصلة مع السفراء الجدد لدى اليمن رحب خلالها بهم، "وحملهم نقل تحياته، وأعضاء المجلس الى قيادات بلدانهم، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم لتمثيل بلدانهم وخدمة العلاقات الثنائية على اكمل وجه".

وتطرق العليمي خلال اللقاءات الى "التصعيد الإسرائيلي الخطير على غزو، مؤكدا ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وجدد التأكيد على "موقف الجمهورية اليمنية الرافض لتصفية القضية الفلسطينية العادلة، وإدانة الاعتداءات الوحشية، والتهجير القسري للسكان، الذي من شأنه تهديد حياة ملايين المدنيين الفلسطينيين".