"أبنية مسحت بالكامل".. صور أقمار صناعية تظهر آثار قصف الاحتلال لمخيم جباليا

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت صور أقمار صناعية من شركة "ماكسار"، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، آثار الدمار الكبير الذي خلَّفه قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا بقطاع غزة؛ ما تسبب في محو أبنية بأكملها، وسقوط مئات المدنيين بين شهداء وجرحى.



الصور التي نشرتها وكالة رويترز، أظهرت الفجوة الكبيرة التي خلفها قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المدنيين في مخيم جباليا بأكثر من 6 أطنان من المتفجرات، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



يُعد مخيم جباليا من أكثر مناطق قطاع غزة كثافة بالسكان، وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية كيف مسح القصف أبنية بأكملها من الوجود، لا سيما أن مخيم جباليا يضم عدداً كبيراً من الأبنية المتلاصقة للغاية.



أثار قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا صدمة وردود فعل منددة، وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنه يشعر بالقلق من أن الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.





كذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره "بالصدمة" من مجزرة مخيم جباليا، كما قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن استهداف إسرائيل مخيم جباليا، الثلاثاء، هو "آخر وحشية يتعرض لها سكان غزة".



كما أدانت الصين القصف الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في جباليا، وأعربت عن "صدمتها العميقة" إزاء ذلك، كذلك أعرب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عن "شعوره بصدمة عميقة" إزاء العدد الكبير من الضحايا الناجم عن الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة، مؤكداً أن "قانون الحرب يطبق دائماً".



مساء الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفاً إسرائيلياً أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".





واليوم الأربعاء، قتل الاحتلال عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي جديد على مخيم جباليا، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مراسلها، أن "الحصيلة الأولية لاستهداف (إسرائيل) مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجة، بمخيم جباليا، بعدة صواريخ، تقدر بالعشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء".



يأتي هذا فيما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غارات جوية مدمرة على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 شهيداً بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219​​​​​​​، كما قتل 126 فلسطينياً واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

(وكالات)