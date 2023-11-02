شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 40 دقيقة فقط..وداعًا للسكري والصلع وآلام المعدة ..علاج مذهل من قشرة هذه الفاكهة الشهيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتبت : بريجيت محمد :أكدت أبحاث عالمية عديدة ان لقشر الرمان فوائد عديدة لعلاج الكثير من الامراض منها على سبيل المثال : يساعد على خفض السكر فى الدم، وخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول السيء (LDLL) والدهون الثلاثية، في حين أنه يساعد في رفع الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم.



كما يُساعد قشر الرمان على تنعيم الشعر ويجعله لامعًا، وذلك عن طريق غلي قشر الرمان الطازج لمدة ساعة حتى ينضج، ومن ثم يتم وضعه في الخلاط هو والماء حتى يصبح مطحونا ناعما، ويُخلط مع معلقتين من زيت الزيتون ويتم وضعه على الشعر لمدة 40 دقيقة، ومن ثم يتم غسله جيدًا، يجب تكرار هذه العملية لمدة أسبوع للحصول على أفضل نتائج.

يستخدم قشر الرمان مع الحناء عندما يكون مطحونًا أي يضاف للحناء حتى يعجن معها، وبعد ذلك توضع الحناء على الشعر، وسنلاحظ أن لون الشّعر سيدوم أكثر بفضل قشر الرّمان.

وأيضا يستخدم قشر الرمان لمنع تساقط الشّعر، وذلك بفضل وجود عنصري البوتاسيوم والكالسيوم بكميات كبيرة جدًا، والتي من شأنها أن تغذي جذور الشعر بشكل أفضل.

كم يعتبر مطحون قشر الرمان مرطب طبيعي للبشرة: ويمكن خلطه مع اللبن الطازج ووضعه على الوجه لمدة عشرة دقائق ثم غسله بالماء البارد.



ويعمل قشر الرمان المجفف عند تناوله على شكل مغلي أو مسحوق على تحسين صحة الجهاز الهضمي والمعدة بفضل محتواه من مضادات الاكسدة ومضادات الالتهاب. والسيطرة على مشاكل القولون.



وتساعدك قشور الرمان في التخلص من الخلايا الميتة في الوجه والرؤس السوداء والبيضاء من الوجه تماماً وإليك طريقة الإستخدام .

ولمعرفة كيفية استخدام قشور الرمان اتبع الاتى : أخذ حوالي 3 – 4 ثمرات رمان وتقطيعها إلي أربعة أجزاء . بعد ذلك فصل البذور من القشور وتقطيع كل قشر إلي نصفين .

تجهيز طبق لوضع قطع قشر الرمان وتعريضها لضوء الشمس المباشرة وتركهم حتي يجفوا ،ترك القشور تحت أشعة الشمس حتي تجف بعد مرور أيام . طحن كافة القشور المجففة في الشمس وطحنها لمدة دقيقتين .