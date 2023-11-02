شكرا لقرائتكم خبر عن أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

الأسماك من أنواع الأكلات المفضلة لدى شريحة كبيرة جدا من الأفراد ويرجع هذا لعدة أسباب من بينها الفوائد العديدة، التي توفرها الأسماك لجسم الإنسان هذا طبعا بخلاف أن الأسماك له أنواع مختلفة ، وكل نوع يكون مذاق معين علما بأن الأسماك تحتوي على الفسفور والكالسيوم والأوميغا 3 والبروتينات، وكل هذا مفيد لجسم الإنسان في الحقيقة تناول الأسماك يفيد الإنسان، ولكن ليست كل الأنواع مفيدة أي أنه هناك بعض الأنواع الخطيرة التي يجب الابتعاد عنها لأن تناولها قد يؤدي إلى وفاة الإنسان ، ما هي تلك الأنواع هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.أنواع الأسماك السامة

يوجد ما لا يقل عن 6 أنواع من الأسماك السامة والمضرة بصحتنا وسوف نوضح تلك الأسماك من خلال النقاط التالية:

النوع الأول هو سمكة العقرب وهذا النوع غير مشهور ولكنه موجود في الاسواق ونجد ان هذا النوع من الاسماك يتركز السم فيه في الأشواك.

النوع الثاني هو سمكه الأرنب، ويطلق عليها أيضا اسم السمكه المنتفخة تلك السمك من السمك السام ويحتوي على السم في منطقة الرأس والجلد.

النوع الثالث هو سمكه القطه ويطلق عليها هذا الإسم لأن شكلها الخارجي والجلد يكون مشابه للحمار الوحشي ويتركز السم فيها في منطقة الزعانف.

النوع الرابع هو سمكه الدجاجه وعادة ما يتركز السم في هذا النوع من السمك في عظمة الظهر بالإضافة إلى الزعانف.

النوع الأخير هو سمك البقرة وهو أيضا من الأنواع الغير منتشرة، ولكن وجب التنبيه بأن هذا النوع من الأسماك يتركز فيه السم في ثلاث مناطق الجلد والزعانف والذيل.