شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهرت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمهم الله- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفاد الحساب الرسمي لمؤسسة الملك فهد بن عبدالعزيز، أن الصورة التقطت في روضة الخفس سنة 1976م.
.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.