شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد: صورة نادرة للملك السعودي فهد برفقة خادم الحرمين..المفاجأة في مكان التقاطها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهرت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمهم الله- وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأفاد الحساب الرسمي لمؤسسة الملك فهد بن عبدالعزيز، أن الصورة التقطت في روضة الخفس سنة 1976م.

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