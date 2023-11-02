شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الآية القرأنية اقرأها مره واحده بالعمر تبطل مفعول أي السحر تماما ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر السحر من أقدم الفنون والعلوم الروحية التي اشتهرت في مختلف الحضارات والثقافات عبر التاريخ. ويمكن تعريف السحر على أنه قدرة الإنسان على استخدام الطاقة الخفية والروحية في الكون لتحقيق أهدافه، سواء كانت إيجابية أو سلبية ويمكن أن يكون السحر مفيدًا في بعض الأحيان، مثل استخدامه لتحقيق الشفاء الروحي والجسدي، أو لتحسين الحياة العاطفية والاجتماعية للإنسان، ولكن يمكن أيضًا أن يستخدم السحر بطرق سلبية وخبيثة، مثل استخدامه لإلحاق الضرر بالآخرين أو لتحقيق أهداف شخصية وغير أخلاقية.

وعلى الرغم من أن السحر يعتبر جزءًا من بعض الثقافات والديانات، إلا أنه يعتبر غير مقبول في بعض المجتمعات والديانات الأخرى، حيث يتم النظر إليه على أنه شكل من أشكال الشر والإثم.



وتتنوع طرق السحر بين المجتمعات والثقافات المختلفة، ففي بعض المجتمعات يتم استخدام الأدوات المختلفة مثل الأعشاب والزيوت والأحجار الكريمة والأسحار، في حين يمكن أن يستخدم الكلمات والأدعية والصلوات في بعض الثقافات الدينية.

ومن المهم الإشارة إلى أن السحر ليس علمًا مثبتًا علمياً، بل يعتمد على الاعتقادات والتصورات الروحية والثقافية، ولذلك فهو يثير الكثير من الجدل والجدل في المجتمعات المختلفة.

وعلى الرغم من أن السحر يمكن أن يكون مفيداً في بعض الأحيان، إلا أنه يجب المحافظة على الأخلاق والقيم الإنسانية الأساسية، وتجنب استخدامه لإيذاء الآخرين أو تحقيق أهداف شخصية غير أخلاقية.

كما يجب على الإنسان البحث عن المعلومات الصحيحة والموثوقة حول السحر وتجنب الوقوع في الخرافات والأفكار الخاطئة حوله. ويمكن للإنسان أن يستخدم الأدوات الروحية والروحانية بطريقة إيجابية وبناءة،

مثل استخدام الصلوات والأدعية لتحسين الحالة الروحية والنفسية، أو استخدام الأعشاب والزيوت الطبيعية للشفاء الجسدي والروحي. ويمكن للإنسان أيضًا الحصول على المساعدة الروحية والنفسية من الأشخاص المؤهلين والمتخصصين في هذا المجال، مثل الأئمة والقساوسة والعلماء الدينيين.

يجب على الإنسان أن يتجنب السحر السلبي والخبيث والذي يستخدم لإيذاء الآخرين، وأن يستخدم الأدوات الروحية والروحانية بطريقة إيجابية ومفيدة، وأن يحرص على المحافظة على الأخلاق والقيم الإنسانية الأساسية.

يشير القرآن الكريم إلى مفهوم السحر في عدة آيات، ويصف السحر بأنه شيء مناف للدين والإيمان، ويحظره بشدة. ففي سورة البقرة الآية 102 يقول الله تعالى: “وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ”.

وفي هذه الآية، يذكر القرآن أن الشياطين يعلمون الناس السحر، ويمكن استخدامه لتفريق الأزواج، ويحظر الله على الإنسان استخدام السحر لأنه يعد من المنافي للدين والإيمان ويسبب الضرر للناس.

ويوجد في القرآن العديد من الآيات التي تحث على الابتعاد عن السحر والدعوة إلى توحيد الله والاعتماد عليه وحده في كل الأمور، وذلك لأن السحر يعد من الأمور الباطلة والتي لا تنفع الإنسان في دنياه ولا في آخرته.

ويشير القرآن إلى أن الإنسان يجب أن يتعلم ويعتمد على العلم والعقل والمنطق في معرفة حقيقة الأشياء، وأن الإيمان بالله والتوكل عليه هم الأساس في حياته، ويجب على الإنسان أن يحرص على تقوية إيمانه والابتعاد عن كل ما ينافيه.

ويمكن الاستفادة من هذه التوجيهات القرآنية في حياتنا، والحرص على تعزيز إيماننا بالله والتوكل عليه في كل الأمور، وعدم اللجوء إلى السحر أو أي أمور باطلة تعد من المنافي للدين والإيمان. ويجب علينا أن نتعلم ونستخدم العلم والمنطق والعقل في حياتنا وفي فهمنا للأمور المختلفة، وأن نحرص على تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية الأساسية في حياتنا.

يمكن أن يكون من الصعب التعرف على ما إذا كنت مسحورًا أم لا، لأن العلامات التي يجب أن تشعر بها قد تكون مشابهة للعديد من الأمراض النفسية أو الجسدية الأخ

رى. ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود السحر.

الشعور بالتعب والإرهاق والضعف العام.

لشعور بالجفاف الفموي والعطش المستمر.

الشعور بالحرارة والبرودة والألم في بعض الأجزاء من الجسم.

الشعور بالاضطرابات الهضمية والغثيان والإسهال المزمن.

تغيرات في السلوك والشخصية، مثل الانزواء والانعزال والتعاسة.

الشعور بالخوف الشديد والهلع والتوتر.

إذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات بشكل مستمر ولفترة طويلة، فقد يكون من المناسب الاتصال بالطبيب لتحديد سبب الأعراض والتأكد من عدم وجود أي مشكلة صحية خطيرة. وإذا اشتبهت في وجود السحر كسبب للأعراض، فيمكنك الاتصال بأحد المختصين في الشفاء بالرقية الشرعية للتحقق من الأمر والعلاج إذا تبين وجود السحر. وعليك أن تتذكر دائمًا أن اللجوء إلى السحر ليس بالحل الصحيح والموصى به في الإسلام، ويجب الحرص على الابتعاد عن كل ما ينافي التوحيد والإيمان بالله تعالى.

السحر دائما يجلب الفقر والهم للانسان ويمنع عنك الرزق ويصيب الروح والجسد بالكسل والهموم

و يجعل الانسان دائما في توتر ومرض وفقر وما يجلب الا كل شر

فيارب ابعدنا عن مكر السحر والساحرين واحمنا من يطشهم و كفرهم و اذيتهم

فالله لن يتركنا بدون وسائل دفاع منهم و من مكرهم فكيف يتم ابطال عمل السحر !!

لحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه

من الايات التي تبطل عمل السحر :

حيث تقرأ في اناء به ماء و تصب ع الراس المسحور

“فلما القوا قال موسى ماجئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لايصلح عمل المفسدين ”

” والقي مافي يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى “و قال ابن بطال انه كان يضع سبعه

حبات من السدر الاخصر ويدقهم بعدها

يتم وضعهم في الماء و يقرأ عليهم ايه الكرسي المباركة والقواقل هى : ( كقل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس )

ثم يشرب الماء اولا.. ثم يغتسل به ليذهب كل ما عليه من سحر وهم و كرب و مكروب

استعين بالمعوذتين في ابطال السحر دائما

لان الرسول صلى الله عليه و سام كان دائما يستعين بهم في ابطال السحر و اعمال الشر.

ومن بين هذه العلامات:

الشعور بالاكتئاب والضيق النفسي والقلق المستمر.

هذه الآية القرأنية اقرأها مره واحده بالعمر تبطل مفعول أي السحر تماما !