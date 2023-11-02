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عدن - ياسمين التهامي - 10 أشياء غريبة تظهر في المنزل الذي يوجد فيه سحر

خلال السنوات الأخيرة انتشر السحر بشكل كبير في الدول العربية بشكل عام، واصبح الكثير من ضعفاء النفوس يستخدمونه لتحقيق أغراضهم الخبيثة أو الانتقام من شخص ما وتدمير حياته نفسياً ومادياً، وتفكيك الأسر وزرع الخلافات والفتن وغيرها من الأشياء التي تكدر حياة المسحور بشكل عام وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الانتحار، والسحر ذكر في القرآن الكريم وهو من المحرمات ومن الذنوب الرئيسية التي تمنع مستخدمه من دخول الجنة، ومن يستخدم السحر أو مبني عليه هم يعتبر السحر ومرتدين للإسلام قال الله عز وجل في كتابه العزيز: “إنما صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حيْثُ أَتَى”، وأيضاً ما ذكره رسولنا الكريم في قوله : “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقاتِ قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بالحَقِّ، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ وأَكْلُ الرِّبا، والتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصِناتِ الغافِلاتِ المُؤْمِناتِ”.

1- وجود خلافات كبيرة بين أفراد الأسرة، دون سبب منطقي.

2- من علامات المنزل المسحور أنه دائمًا ما يكون فوضويًا ومقلوبًا ومالكه مريض بشكل خطير، والطفل والزوج مريضان، والبيت كله مريض، والأسرة متوترة، ومضطربة عقليًا، وتحلم بكوابيس وعند الابتعاد عن المنزل تشعر بارتياح وعند الخروج تكون سعيد، وعندما توجد في المنزل تكون مضطرب، وكذلك الزوجة.

3- سماع أصوات غريبة كصوت الهواء المتحرك أو الرياح

4- رؤية خيالات أو صور على الحائط أو الأرض أو السقف.

5- سماع نقر أو خبط على الحائط أو الدولاب أو العفش الموجود بلا سبب، واختفاء المجوهرات ثم ظهورها فجأة.

6- وجود حشرات كالديدان أو النمل، وهذه الحشرات لا تتأثر بالمبيدات ولكن إذا حاول صاحب المنزل إزالتها بخلطها بالملح مع الماء المحتوي على الرقية سيختفي.

7- رغم غلق صنبور الماء نجد أن الصنبور قد فتح أو نسمع صوت الماء رغم عدم فتح الصنبور.

8- وجود ضيق واختناق عند دخول البيت.

9- رؤية الثعابين سواء كان حقيقة أوخيالات.

10- تذبذب التيار الكهربائي أو انقطاعه باستمرار بلا سبب.

علامات وجود السحر في المنام:

هناك علامات على وجود السحر في المنزل، ويشاهد أفراد الأسرة هذه العلامات في المنام فقط، ومن أبرز هذه العلامات ما يلي:

1- الكوابيس المستمرة والأحلام المزعجة .

2- الأحلام التي يراها غالبا ما تتحقق .

3- وجود اختناق شديد و صعوبة التنفس .

4- صعوبة النوم الأ بعد فترة طويلة من الأرق والتعب.

5- التقلب الكثير من جهة اليمين الي الشمال .

6- الميل الي النوم علي البطن .

7- كثرة الاحتلام ورؤية المناظر المثيرة الجنسية .

8- رؤية النصارى باستمرار يدل علي أن الجني نصراني .

9- رؤية الصليب أو القراءة في الانجيل .

10- رؤية الكنائس .

11- رؤية النساء باستمرار في حالة الرجال والعكس .

12- رؤية الحيوانات وخاصة الثعابين في حالة السحر ، الكلب في حالة المس والفأر والذئب أو الثعلب وكذلك القطط وخاصة السوداء في حالة المس غالبا أول شيء يراه في المنام عند الأصابة هو ثعبان يعض رجله ويلتف عليه واذا أستيقظ وجد ألم شديد في الأرجل مع وجود تورم أو ازرقاق اللون أو رؤية كلب يعض ( العضو التناسلي بالنسبة للرجل ) وعند الأستيقاظ يجد ألما في العضو التناسلي .

13- يرى المريض أثناء المنام أنه يسقط من مكان عالي.

14- الإنتفاضة أثناء النوم كأنه يقع.

15- رؤية أناس لهم طول شاهق أوأقزام.

16- رؤية المقابر يدل بإستمرار يدل على أن الجن كافر أو صوفي.

17- رؤية النار بإستمرار يل على أن الجن مجوسي.

كيف اعرف ان هناك سحر



من أهم الأماكن التي يمكن أن تظهر بها علامات السحر في المنزل هو المطبخ، ومن علامات السحر في المنزل، بعد دخول المطبخ والبدء في الطبخ قد تشعر بألم شديد في القدمين، وحرارة في باطن القدمين.

وأيضًا من علامات السحر في المنزل أنك قد تشعر بالراحة بمجرد الخروج من المنزل، وبمجرد دخول المنزل قد يشعر بالتوتر والعصبية والضيق.

وأيضًا فإن المشاحنات الزوجية التي تستمر داخل المنزل، بينما تختفي تلك المشاحنات بعد الخروج من هذا المنزل.

قد تكون كثرة الحشرات بالمنزل علامة على أن هذا المنزل معرض للسحر.

قد ترى بعض الخيالات بالمنزل.

وأيضًا فإن رائحة الدخان المستمر في المنزل دون وجود أي سبب لذلك علامة على السحر، وايضًا قد تشتم روائح كريهة باستمرار برغم نظافة المنزل.

أيضًا إذا كانت النباتات المزروعة داخل المنزل، تموت باستمرار فقد يكون ذلك علامة على وجود سحر بالمنزل.

ماذا تفعل عندما تجد سحر في المنزل

إن الحل الصحيح لمن وجد سحرًا في منزله، هو التخلص منه عن طريق حرقه أو دفنه وذلك أسوة بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.

كما يجب أن تقرأ سورة البقرة في البيت بكثرة، لأن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.

طرق الوقاية من السحر

يعد الطريقة الصحيحة للوقاية من السحر هي بقراءة الرقية الشرعية منها قراءة المعوذتين (قل أعوذ برب الناس ، وقل أعوذ برب الفلق) وقراءة سورة الحمد ( قل هو الله أحد)، تقرأها قبل النوم وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاثة مرات، وتكرر قوله: “أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق” كل يوم صباحًا وايضا مساءًً ثلاث مرات، ومن ذلك قوله: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ” ثلاثة مرات في الصباح والمساء.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ما مِنْ عبدٍ يقولُ في صباحِ كلِّ يومٍ، ومساءِ كلِّ ليلةٍ، بسمِ اللهِ الذي لا يضُرُّ مع اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، وهُوَ السميعُ العليمُ، ثلاثُ مراتٍ، لم يضرَّهُ شيءٌ”،وأخذ سبع ورقات سدر أخضر تدق وتجعل في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وإذا قرأ الفاتحة أيضاً فحسن، لأن الفاتحة أم القرآن ولها شأن عظيم، وهي أفضل السور، ويقرأ في الإناء أيضاً آيات السحر سواءً في الأعراف أو من سورة طه وسورة يونس.

