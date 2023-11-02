شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل.. نبتة شهيرة وسامة تزرع في كثير من المنازل تسبب الوفاة.. طبيب سعودي يحذر !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، من خطر نبتة الدفلة السامة التي تعد واحدة من أشهر النباتات وأكثرها انتشاراً في المملكة، حيث تزرع في كثير من الحدائق العامة والمنازل.

وقال القحطاني، في لقاء ببرنامج "ياهلا":" هناك حطب سام قاتل 100%، وهناك ناس توفوا بسبب الاختناق نتيجة أن هذا الحطب به مادة سامة تفرز أول أكسيد الكربون والذي إذا استنشقه الشخص النائم يموت".

وأشار:"المشكلة إن كثير من النباتات السامة وهي مشهورة في جميع مناطق المملكة وتزرع في الحدائق العامة والمنازل، ومن أهم هذه النباتات السامة وسببت مشاكل خطيرة ووفيات هي نبتة الدفلة".

وأوضح:" تنقسم الدفلة إلى الصفراء والحمراء والبيضاء، تنمو أزهار الدفلة على الأشجار والتي تقطع وتلقى في الشارع والأشخاص الذين يبيعون الحطب يجمعون هه الأزهار ولا يدرون أنها سامة".

وأبان:" لو سويت اللحم والسمك على قطع نبات الدفلة وأكلته يتسبب في الوفاة فورا، ويتسبب في تسمم وعلاجه صعب جدا"، موجها نصيحة لشراء الحطب من مكان معروف وعدم شراء الخشب الأبيض