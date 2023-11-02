شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب هذه المدينة العربية فجر اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات اليوم جزيرة تيمور الواقعة في شرق إندونيسيا. وأفاد المرصد الأميركي للزلازل أنّ مركز الزلزال يقع في غرب الجزيرة قرب مدينة كوبانغ على عُمق 36 كلم.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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