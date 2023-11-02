روسيا تجدد التزامها بمواصلة دعمها لجهود التوصل لتسوية شاملة للصراع في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت روسيا الاتحادية، تأكيد التزامها بمواصلة دعمها الكامل لجهود التوصل لتسوية شاملة للصراع في اليمن.



وقالت السفارة الروسية في اليمن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير الخارجية لروسيا الاتحادية سيرغي لافروف، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية أحمد بن مبارك، تبادلا رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 95 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وأضافت أن الوزير لافروف أكد على الالتزام بمواصلة الدعم الكامل للجهود التي ترمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية شاملة للأزمة اليمنية.



كما أكد استعداد بلاده لإعادة التعاون الثنائي متعدد الأوجه والمفيد للجانبين مع عودة الوضع في اليمن إلى طبيعته.



وفي سياق متصل، التقى الدكتور جلال إبراهيم فقيرة، سفير بلادنا لدى الأردن، الثلاثاء، جليب ديسياتنكوف سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية الهاشمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.



واستعرض السفير كافة الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لبناء السلام وتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات في اليمن، حسب موقع السفارة.



من جانبه أكد السفير الروسي "حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجمهورية اليمنية ومساندة كافة الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية شاملة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن".

