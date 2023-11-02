شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رفضت الأم اجهاض طفلتها بعدما رأتها كتلة سوداء بالسونار.. وبعد ولادتها كانت الصدمة! صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الحمل هبه ونعمة من الله – سبحانه وتعالى – يمنحها لمعظم السيدات حتى يصبحن أم، فالمرأة منذ زواجها وهي تتمنى وتحلم بحملها حتى تصبح أم مسئولة عن أطفال وتكون أسرة راقية ومستقرة، كما أن الحمل يحمل الكثير من الرسائل التي يجب أن تنتبه لهن السيدات في كل وقت وكل حين وأحيانا يكون بمثابة الاختبار لهن.

رفضت الأم اجـ ـهاض طفلتها بعدما رأتها كتلة سوداء بالسونار

حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يروي قصة عظة من حمل إحدى السيدات، حيث يتضمن الفيديو أن هناك سيدة كانت حاملا وخلال فترة الحمل اكتشفت أن بداخل السونار كرة سوداء طمساء لا تحمل أي معالم، ونصحها الكثير من الأطباء بـ الإجـ ـهاض.

ولكن صممت الأم ألا تجـ ـهض جنينها، وحمدت الله – عز وجل – على تلك النعمة التي يتمناها العديد وبالفعل استكملت الحمل، وكانت المفاجأة عند الولادة حيث أنها وضعت طفلة شديدة الجمال شعرها طويل للغاية كان ملفوف حول جسدها مما أعطاهم الإيحاء أن هناك تشوه للجنين في السونار..