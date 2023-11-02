شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لآلام الظهر..تناول هذا المشروب السحري عند الاستيقاظ من النوم وعش مرتاح البال والجسد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف عظام ، عن مشروب يقلل من آلام الظهر خاصة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم .

ووفقا لجراح العظام دكتور برانكو بربا، فإن أحد أسهل الطرق للحد من فرص حدوث ألم الظهر هو شرب الشاي الأخضر، بحسب روسيا اليوم.



ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من الشاي الأسود العادي.

وتعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهاب، الذي يعد سببا رئيسيا لآلام أسفل الظهر لدى بعض المرضى.

وأشار: “إذا كنت بحاجة إلى الكافيين في الصباح، فاختر الشاي الأخضر من حين لآخر، حيث أنه بالإضافة إلى الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها، يمكن أن يكون جزءا مهما من النظام الغذائي المضاد للالتهابات”.

ويمكن أن يكون سبب آلام الظهر النوم في وضع خاطئ، أو سيئ، أو حتى من خلال إصابة طفيفة.

وفي معظم الحالات، لا يعد ألم الظهر أمرا يدعو إلى القلق، وسوف يتحسن من تلقاء نفسه في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.