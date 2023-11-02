مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مدينة مأرب بصاروخ بالستي

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مدينة مأرب (شرقي اليمن)، بصاروخ باليستي، فجر اليوم الخميس.



وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن صاروخاً باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، سقط خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، في الأحياء الشمالية من مدينة مأرب.



وأضافت المصادر أن الصاروخ سقط بالقرب من محطة وقود بضواحي المدينة التي تكتظ بمخيمات النازحين.



ووفقا للمصادر فإنه لم ينجم عن سقوط الصاروخ أي خسائر بشرية أو مادية.



وخلال الآونة الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، من هجماتها الصاروخية باتجاه الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب، مخلفة أضراراً مادية كبيرة وحالات خوف وفزع لدى المواطنين وسط صمت وتواطؤ من المجتمع الدولي.

