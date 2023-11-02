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عدن - ياسمين التهامي - عشبة جهنمية .. : تمنع ارتفاع

البا ما يستعمل الكثير من الأشخاص فاكهة الليمون في الوصفات الطاردة للسموم، لكن ثمة نبتة أخرى تصنع المعجزات ستمكنكم من التخلص من سموم جسمكم في وقت قصير دون تغيير عاداتكم الغذائية. لنكتشفها! تعد هذه النبتة من بين الأطعمة الأكثر فعالية لتنظيف الجسم. كما تعتبر فعالة كذلك لإزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. وتكمن فعالية الكزبرة في هذا المجال كونها غني بالمعادن التي تنقي الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه، كما انها تجذب المعادن الثقيلة من مجرى الدم وتعمل على تنقية الاعضاء الداخلية وانسجة الجسم. وتعمل الكزبرة بشكل اساسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تنقي الكبد من الدهون وتحسن من وظائف الكلى كما تمنع حصى الكلى وتحافظ على مستوى طبيعي ومعتدل للسكر في الدم.حسب وكالة البحوث والمعلومات حول الفواكه والخضر (فرنسا)، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 مغ في 100 غ)، البوتاسيوم (%26,05 من القيمة الغذائية المنصوح بها)، الحديد (%12,64)، المغنسيوم (26 مغ في 100 غ) والمنغنيز (%21,50 من القيمة الغذائية المنصوح بها). تتميز الكزبرة بالأوراق الخضراء الكثيفة ، جميع أجزاؤها صالحة للأكل ولكن أوراقها الطازجة والبذور المجففة تستخدم أيضا فى الطبخ كتوابل . تتميز الأوراق بطعم حمضى مختلف عن البذور. والكسبره هي نبات عشبي حولي ذو رائحة عطرية قوية يصل ارتفاعه إلى 50 سم له أوراق علوية دقيقة التقطيع وأزهار صغيرة بيضاء أو قرنفلية اللون وتعطي ثماراً دائرية صغيرة صفراء الى بنية اللون وتعتبر الكزبرة من التوابل المشهورة ويستخدم البذور والزيت العطري والأروراق.الاسم العلمي : corindrum saivum الاسم الإنجليزي : coriander العائلة الخيمية : umbelliferae fa . M . الأسماء العربية كسبرة ، كزبرة ، قديون، كسفرة الموطن الأصلي حوض البحر الأبيض المتوسط هو الموطن الأصلي للنبات وتنتشر زراعته في جنوب أوربا وأسيا الصغرى، وتنتشر في معظم المناطق المعتدلة وشبه الحارة، ومن أهم البلدان المنتجة له روسيا، المجر، السودان ، رومانيا، إيطاليا، المغرب، مصر، سوريا، إيران المكونات الفعالة في الكسبرة تحتوي الكسبرة على زيت طيار وأهم مركباته اللينالول، والبورنيول وبارا سايمن، والكافور،والجيرانيول والليمونين والفاباينين، كما تحتوي على زيوت دهنية وكومارينات وفلافونيدات وفثاليدات وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنسيوم وحديد وفيتامين. الجزء الاقتصادي والأهمية الطبية تستعمل الكسبرة كمتبل لا غنى عنه سواء كان اوراق خضراء او كمحصول جاف ببذوره الثمارية ذات اللون الجذاب.والكسبرة قليل الاحتياجات في فترة التأسيس والرعاية، قصير العمر، بسيط في متطلبات الحصاد والتخزين مما يجعله يتمتع بجاذبية كبيرة في اوساط المزارعين لقلة تكلفة انتاجه. ومع أن المساحات التي يزرع فيها المحصول حالياً قليلة إلا أنه يتوقع له انتشار واسع في السنوات 2- تدخل في بعض الصناعات الغذائية مثل الكاري. 3- استخدامات طبية كمانع للقيء و مسكن للمغص و علاج للصداع و الدوسنتاريا و كمطهر ضد الفطريات والبكتريا و طارد للديدان المعوية و يقى من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. الجو المناسب تنمو الكسبرة فيالجو المناسب تنمو الكسبرة في الأجواء المعتدلة مثل باقي توابل العائلة الخيمية وتجود زراعتها في السودان حيث تتركز زراعتها في فى الولايات الشمالية. الاصناف لا توجد اصناف محددة من الكسبرة و الكسبرة المزروعة حالياً في السودان هى خليط من السلالات تعرف جميعاً بأنها بلدية.ميعاد الزراعة تزرع الكسبرة في السودان كمحصول شتوي خلال شهر أكتوبر وأوائل شهر نوفمبر، النبات غير حساس للبرد ويستطيع أن يقاوم الحرارة والجفاف كما ان التأخير في الزراعة يؤدي إلى نباتات صغيرة الحجم قليلة الإنتاج التربة المناسبة تجود زراعة الكسبرة في معظم الأراضي الزراعية إلا انه تفضل الأراضي الصفراء والثقيلة وتكون جيدة الصرف والتهوية ولا تنجح زراعته في الأراضي الملحية الغدقة ولا تتحمل درجات عالية من القلوية، أو الحموضة الأرضية بل تحتاج إلى بيئة متعادلة نوعا .الحصاد يجرى الحصاد بتقطيع النباتات المثمرة فوق سطح التربة باستخدام شرشرة حادة و ذلك عندما يصبح مجموعها الخضري أصفر مخضر وثمارها مكتملة النضج والتكوين ولونها أخضر مصفر وشبه جافة على ألا يتأخر الحصاد طويلاً عن ذلك حيث يؤدى التأخير إلى انفصال جزء من البذور عن النباتات وفقدها في التربة وبالتالي نقص المحصول . وتربط النباتات في حزم، وتنقل إلى المخازن و تترك حتى تمام الجفاف. تفصل الثمار عن بقايا النباتات الجافة بواسطة عمليات الدراس . كمية الإنتاج : يعطى الفدان الواحد من 1000-1200 كجم من البذور الجافة وتختلف نسبة الزيت في البذور باختلاف منطقة الزراعة و في السودان تبلغ النسبة 1-2.5 %. المواصفات التصديرية لمحصول الكسبرة : على النمو التالي :سليمة ونظيفة ذات رائحة طبيعية خالية من الثمار المتعفنة. 2- خالية من الإصابة بالحشرات والأمراض . 3- ذات لون أخضر مائل للاصفرار . 4- لا تقل نسبة الزيت الطيار عن 0.3 % . 5- إلا تزيد نسبة الرماد الكلى عن7 %، ونسبة الرماد الذائب في الحمض5.1 % عشبة سحرية : تمنع ارتفاع السكر في الدم وتخلصك من السموم .."تعرف عليها" عشبة سحرية : تمنع ارتفاع السكر في الدم وتخلصك من السموم .."تعرف عليها"