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عدن - ياسمين التهامي - لجنة التحكيم لأول مرة تتوج هذه الفتاة اليمنية الحسناء بلقب "ملكة جمال العرب 2023" ..(شاهد الصور)

في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة ،وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط منها:أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة وأن لا يقل عمر المرأة عن 21 سنةيجب أن يكون المتقدم غير مرتبط أو مرتبط بشخص مقيم في المملكة العربية السعودية. أن يكون الراغب في الزواج قد أكمل دراسته. أن يكون المتقدم للزواج يشغل وظيفة ثابتة، يجب ألا يقل دخل المتقدم للزواج عن 3000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بعملة الدولة.

شروط زواج السعودية من أجنبي يمكن الزواج من خليجي (أي مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي) ولكن هناك شروط يجب توافرها:

جوزات سفر اصحاب العلاقه الزوجيه، يجب أن يكون عمر العروس خمسة وعشرين عامًا على الأقل ،لكنها قد تكون أكبر إذا لم يولد العريس في المملكة. ألا يزيد فارق السن بين المتقدمين عن خمسة عشر عامًا. إحضار عقد زواج يثبت خلوه من الأمراض ويدل على لياقته الصحية للزواج. حصول الزوجة على شهادة عدم ممانعة من الزواج ،ويكون طلب الإضافة إليها أثناء مراجعة السفارة.

حصول الزوجة على شهادة توضح حالتها الاجتماعية. توضح هذه الشهادة ما إذا كانت متزوجة سابقًا أو عزباء أو مطلقة. يشترط ألا يكون الخاطب قد تزوج أو طلق سعودية من قبل ويوقع وبصمات أصابعه على إقراكما يلزم وجود شاهدين سعوديين ،بالإضافة إلى صورة من هويته وتوقيع سعوديين.قالت استشارية نفسية وأسرية إنها ال تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب ، كاشفة عن تصدر المصريين لتفضيالت نساء تفاعلت معهن.وأشارت االستشارية النفسية واألسرية الدكتورة زهرة المعبي إلى أنها تشجع زواج السعوديات باألجانب، خاصة في ظل األنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح األم الحضانة، التي تضمن بقاء أوالدها معها، حتى في حالة االنفصال.

وقالت المعبي إن توجه السعوديات مؤخرا للزواج باألجانب، يرجع إلى عدة أسباب من بينها أن "األجنبي يكون أكثر أريحية من الزوج السعودي

توجت أول فتاة يمنية، اليوم الاثنين، بلقب ملكة جمال العرب للعام 2023، في مهرجان احتضنته العاصمة المصرية القاهرة. وأثار إعلان تتويج الفتاة اليمنية هبة الله الكينعي، كملكة جمال العرب للعام الحالي 2023 ، في القاهرة، وظهورها بصور منفتحة وغير معتادة لدى الجمهور اليمني، جدلا واسعا. ونالت الفتاة هذا اللقب لأول مرة بناء على تقييم لجنة التحكيم.