شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن راقي سعودي يكشف علامات جديدة تظهر على مصاب الحسد او العين..تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الراقي الشرعي السعودي الشيخ جمعان السلطاني، عن العلامات التي تظهر على الشخص تدل على أنه مصاب بالعين أو الحسد ويحتاج إلى الرقية.
وأوضح خلال لقاء له مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية: أن هذه الأعراض هي: ” الضيق في الصدر، التثاؤب الكثير، التوتر والقلق، وأيضا يجد الإنسان حدوث تغير في حياته وفي طلب العلم”، مشيرا إلى ضرورة التأكد من هذه العلامات بعد الرقية عليه، وتعبه وتأثره بآيات العين والحسد وذلك خلال جلسة أو جلستين أو 5 جلسات، حسب نوع المرض لدى الشخص
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