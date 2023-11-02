شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نظرة كريستيانو وغضب جورجينا.. القصة الكاملة للقاء رونالدو ونانسي عجرم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

صدر لقاء المطربة اللبنانية نانسي عجرم بـ النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي وصديقته جورجينا، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، وذلك بعدما ظهرت ملامح الإعجاب على النجم البرتغالي بـ نانسي عجرم في إحدى المناسبات الفنية. لقاء نانسي عجرم ورونالدو وجورجينا التقت الفنانة نانسي عجرم لاعب نادي النصر السعودي كرستيانو رونالدو، في إحدى الحفلات الفنية، وطلبت المطربة اللبنانية أخذ صورة تذكارية مع كرستيانو رونالدو، ورحب الأخير بهذه الصورة، وتوسطت نانسي عجرم في هذه الصورة بين رونالدو وجورجينا، وشهدت هذه الصورة ملامح الفرحة على رونالدو ونانسي عجرم، بينما كانت جورجينا غاضبة.ثم جلس رونالدو وحبيبته جورجينا في الصف الأول، وخلفهما نانسي عجرم في الصف الثاني، والتقطت الكاميرات نظرة رونالدو لـ نانسي عجرم، وانتشر هذا الفيديو على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معه العديد من الجمهور، خاصة جمهور المطربة اللبنانية، ووجه بعضهم رسالة لنجم البرتغالي كان محتواها أن الفنانة نانسي عجرم متزوجة، وذلك بعدما فسّر البعض هذه النظرة بإعجاب رونالدة بالأخيرة بالرغم من وجود حبيبته جورجينا بجانبه.وعقب هذا اللقاء، انتشرت الكثير من الأقاويل عن أن النجم البرتغالي أخبر نانسي عجرم بأنه من معجبيها، وأنه كان يستمع إلى أغانيها في صغره، ولكن هذا ما نفته الكاميرات، إذ ظهر في الفيديو طلب نانسي عجرم التقاط صورة مع النجم البرتغالي فقط، ولم يدور بينهما حديث. .