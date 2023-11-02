شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة ذهبية للمقيمين في السعودية: السماح الرسمي بالعمل في هذه المهن بدون كفيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجوازات السعودية عن فتح باب العمل في عدد من المهن للوافدين والمقيمين دون الحاجة لكفيل. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة الأجنبية وتخفيف معاناتهم مع الكفلاء. وقد كان بعض الكفلاء يسيئون استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم ويضغطون على المقيمين ويستغلونهم بطرق غير صحيحة. لذلك، قامت السعودية باتخاذ قرارات لتصحيح هذه الأخطاء وتمكين الوافدين والمقيمين من العمل في عدة مهن بدون الحاجة لكفيل.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي في المملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال، سنتعرف على المهن التي سمحت الجوازات للوافدين والمقيمين بالعمل فيها بدون الحاجة لكفيل.

المهن المسموح بها

تضم قائمة المهن التي يمكن للوافدين والمقيمين العمل فيها بدون كفيل مجال التوريدات والورش والحرف اليدوية والمقاولات والمهن الإدارية ومهنة مدير المبيعات ومهنة السكرتير التنفيذي ومهنة مدير تنفيذي ومهندسي الميكانيكا والأطباء وطاقم التمريض والمهندسين المدنيين والمهندسين الإنشائيين والمهندسين الكهربائيين.

مزايا إلغاء نظام الكفالة

يتميز إلغاء نظام الكفالة بالعديد من المزايا، حيث يتم تحويله إلى مبادرة لتطوير العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل. يتم بناء علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد، وكذلك الحصانات الممنوحة للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل. دعونا نتعرف على بعض المميزات:



علاقة جيدة مع صاحب العمل

بفضل إلغاء نظام الكفالة، يتم بناء علاقة جيدة ومستدامة مع صاحب العمل. يتم تعزيز التواصل والثقة بين الطرفين، مما يعزز الأداء والإنتاجية في مكان العمل.

الالتزام بشروط العقد

بدون الحاجة لكفيل، يتمكن العامل من الالتزام بشروط العقد بشكل أفضل. يتم تحقيق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، مما يعزز العدالة والمساواة في بيئة العمل.



حصانات ممنوحة للعامل

بعد انتهاء عقده، يتم منح العامل حصانات ممنوحة تتيح له الحرية في اختيار العمل الجديد دون الحاجة لموافقة الكفيل. يتم تمكين العامل من اتخاذ قرارات مستقلة بشأن مستقبله المهني.

تعزيز قوانين العمل في المملكة العربية السعودية

في حال تم نقل العامل إلى عمل آخر أثناء مدة سريان العمل ولكن قبل انتهاء صلاحيته، عليه إبلاغ جهة عمله. يجب على العامل إبلاغ جهة عمله إذا تم نقله إلى وظيفة أخرى قبل انتهاء فترة عقده. هذا يساعد في الحفاظ على العلاقة الجيدة بين العامل وجهة عمله وتجنب أي مشاكل في المستقبل.

حرية المغادرة بعد انتهاء العقد

بعد انتهاء عقد العمل، يمكن للعامل مغادرة المملكة دون الرجوع إلى الكفيل. حرية المغادرة بعد انتهاء العقد هي حق مكفول للعامل. لا يحتاج العامل إلى استئذان من الكفيل لمغادرة البلاد بعد انتهاء عقده.

حرية العودة بدون موافقة الكفيل

يمكن للعامل مغادرة البلاد والعودة إليها بكل سهولة دون موافقة الكفيل. بعد انتهاء عقد العمل، يتم إخطار العامل بأنه حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة. لا يُسمح للكفيل برفض تأشيرة الدخول للعامل. هذا يساهم في تعزيز حرية الحركة للعمال وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية

يتم تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية وتطوير البيئة العامة للعمل. هذا يعزز الاقتصاد المحلي ويساهم في تطوير المهارات والكفاءات في المملكة. يتم توفير فرص عمل أفضل للمواطنين والعمال الوافدين على حد سواء.

تحسين علاقة العمل بين الكفيل والعامل

علاقة العامل بالكفيل تكون كالتالي:

- يعد سوق العمل هو المكان الذي يتم فيه تبادل العمال بالخدمات مقابل المال، ويجب أن يكون للعامل حافز كافٍ للعمل في ظروف جيدة. في حالة أن يكون هناك أجر ضعيف في بلد العامل، فبإمكانه الحصول على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.

- يسعى هذا القانون الجديد إلى إعطاء العمال في المملكة المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل، وذلك للحد من العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في عقد فقط.



- يستفيد ملايين العمال السعوديين من هذا القانون ويزيد من كفاءة سوق العمل، كما يشجع هذا القرار المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.

- يقلل النظام الجديد بشكل كبير من الفروق بين عقود العمال والمواطنين والمغتربين، ويسمح للمزيد من المقيمين بالبحث عن وظائف مناسبة.