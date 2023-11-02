الحديدة.. انتشار واسع للملاريا في أوساط السكان والنازحين بالخوخة

أفادت مصادر طبية، بانتشار واسع لمرض الملاريا في أوساط السكان والنازحين في مديرية الخوخة، جنوب الحديدة (غربي اليمن).



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن الوحدة الصحية في منطقة الجشة التي تضم عدة قرى ومخيماً للنازحين، تستقبل منذ منتصف الشهر الماضي، عشرات المرضى المصابين بالملاريا، وسط شحة في الأدوية الخاصة بالُحميات.



وأضافت المصادر أن الوباء يتزايد وسط تجاهل من الجهات الصحية في المديرية المُعلنة "عاصمة مؤقتة" للمحافظة في السلطات الشرعية.



وأشارت إلى أن الوحدة الصحية تعاني من مشاكل في الطاقة عطلت بعض مرافق الوحدة بمافي ذلك المختبر، الأمر الذي فاقم من الكارثة.



ويأتي تفشي المرض بالتزامن مع تكاثر البعوض في تجمعات المياه الراكدة بعد هطول الأمطار التي شهدتها المديرية، خلال الأسابيع والأيام الأخيرة.



وناشد مواطنون الجهات المعنية والمنظمات الإغاثية بالتدخل لإنقاذ السكان والنازحين بالأدوية اللازمة وحملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للمرض.



وتقّدر منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من مليون شخص سنويا بمرض الملاريا في اليمن، فيما يعيش أكثر من 21 مليون شخص في مناطق معرضة لخطر الإصابة بالملاريا.



والملاريا مرض فتّاك تسبّبه طفيليات تنتقل إلى البشر عبر لدغات باعوض "الأنوفيلس" الحاملة للعدوى، وهو يسبب وفيات ويمكن الوقاية والشفاء منه.