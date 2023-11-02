عدن - ياسمين التهامي - اكتشف سر العشبة العجيبة التي تعالج النقرس وتخفف آلام المفاصل بسعر زهيد.. تعرف على فوائدها العديدة!

الخميس 2 نوفمبر 2023 الساعة 13:52

تعتبر عشبة حبة الملوك من النباتات الصغيرة التي تحمل شكلًا فريدًا للغاية. تنمو هذه الشجيرة الصغيرة في شكل أوراق بيضاوية مع نتوءات على حوافها، مما يعطيها مظهرًا مميزًا. بالإضافة إلى ذلك، تنمو أزهار هذه النباتات في الجزء العلوي من الساق، وتتميز بخمسة بتلات. أما الأزهار الأنثوية، فيتم تواجدها في الجزء السفلي من الساق وتكون جذابة للغاية. يجب الانتباه إلى أن حبة الملوك تحتوي على كبسولة ثلاثية الخلايا، وكل خلية تحتوي على بذرة واحدة فقط. يتم استخراج الزيت من هذه البذور ويتم ضغطه للاستخدام، وله فوائد عديدة. يجب أن يتم استخدامه بحذر شديد.

فوائد حبة الملوك:

علاج مشاكل المرارة.

علاج الانسداد المعوي.

علاج الملاريا والأمراض الأخرى.

تخفيف آلام المفاصل والنقرس والأعصاب.

علاج التهاب الشعب الهوائية والسعال الديكي.

علاج أمراض المعدة والحمى وأمراض الحلق.

مضار حبة الملوك:

ألم حارق في الفم والحلق والمعدة.

سيلان اللعاب والغثيان والقيء.

ألم في القولون والإسهال الدموي.

ضعف في الجهاز التنفسي.

إحساس حاد وغثيان شديد عند استخدام زيت بذرة الملوك.

تحذيرات: