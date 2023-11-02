شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودية وضعت الكوكاكولا على شعرها لمدة 10 دقائق والنتيجة كانت مذهلة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سعودية وضعت الكوكا كولا على شعرها لمدة 10 دقائق، لتحصل بعد ذلك على مفاجأة أذهلت جميع النساء، قد تستغرب من العنوان، لكنها فعلاً حقيقة واقعية، فمشروب الكوكا كولا يعد من أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لفرد الشعر المجعد والخشن، والحصول على شعر ناعم كالحرير، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالتفصيل.الكوكا كولا لفرد الشعر المجعد والخشن

وصفة فرد الشعر بالكوكا كولا قد حظيت بشعبية متزايدة في الفترة الماضية، فعلى الرغم من غرابة الفكرة في البداية، إلا أنها أظهرت نتائج إيجابية بالنسبة لبعض الأشخاص، ويرجع نجاح هذه الوصفة إلى احتواء الكوكاكولا على مكونات مثل الأحماض والكافيين والسكر، التي قد تساهم في تنعيم الشعر المجعد وتقليل التجعد وتضفي بعض اللمعان على الشعر.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن تأثير هذه الوصفة قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر بنوعية الشعر وحالته العامة، كما ينبغي أن يتم تجربة الوصفة بحذر وعلى جزء صغير من الشعر قبل تطبيقها على الشعر بالكامل، للتأكد من عدم حدوث أي ردود فعل سلبية أو تهيج لفروة الرأس.

بشكل عام، يُنصح بتوخي الحذر واستخدام المنتجات والوصفات المعتمدة علمياً والتي تم تطويرها خصيصًا لعناية الشعر وفرده بطرق آمنة وفعالة.

طريقة فرد الشعر المجعد باستخدام الكوكا كولاالمكونات:

زجاجة من الكوكا كولا

مشط واسع الأسنان

مقص الشعر (اختياري)

ماء ورد

الخطوات:

قم بتجهيز زجاجة من الكوكا كولا وافتحها بحذر للتخلص من الغازات المتراكمة.

قم بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو والبلسم المفضل لديك، ثم اشطفه جيدًا بالماء الفاتر.

بعد غسل الشعر، قم بتطبيق الكوكا كولا وماء الورد على الشعر بشكل متساوٍ يمكنك استخدام يديك أو فرشاة لتوزيعه بشكل جيد على كامل الشعر.

قم بتمشيط الشعر باستخدام المشط ذو الأسنان الواسعة لضمان توزيع الكوكا كولا بشكل متساوٍ وتغطية كل خصلة من الشعر.

اترك الكوكا كولا على الشعر لمدة 10-15 دقيقة ويمكنك تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لتعزيز تأثيرها.بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر لإزالة بقايا الكوكا كولا.

يمكنك تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي أو باستخدام مجفف الشعر بحرارة منخفضة

إذا كنت ترغب في تحديد تسريحة معينة، يمكنك استخدام مقص الشعر لقص الشعر وفقًا للشكل الذي ترغب فيه

وصفة أخرى لفرد الشعر بالكوكاكولا

قم بتحضير زجاجة من الكوكاكولا وافرغها بشكل كامل ثم أضف كمية من الليمون إلى الزجاجة.

ابدأ في تقليب الزجاجة بشكل جيد لضمان مزج الكوكاكولا وعصير الليمون بشكل متساوٍ.

قم بتجهيز حنة طبيعية واخلطها مع المكونات الموجودة لديك، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وقد تضيفين بعض الزيوت الأخرى المغذية حسب تفضيلك.

قم بتغطية الخليط واتركه في مكان دافئ لمدة مناسبة، مثل ساعتين إلى أربع ساعات، حتى يتفاعل المكونات مع بعضها البعضبعد ذلك، قم بتطبيق الخليط على شعرك بشكل متساوٍ وتأكدي من توزيعه جيدًا على كامل الشعر، من فروة الرأس حتى الأطراف..