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عدن - ياسمين التهامي - مواصفات وسعر تويوتا هايلكس جي ار 2024 في السعودية

سعر تويوتا هايلكس جي ار 2024 سبورت في السعودية هو موضوع مثير للاهتمام، حيث تعتبر تلك السيارة واحدة من أكثر السيارات شهرة في المملكة العربية السعودية ومن بين السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تحظى بشعبية كبيرة بين السائقين. تعتبر هايلكس جي ار سبورت إحدى الفئات المميزة لهذا الطراز الشهير، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم الجذاب.

معلومات عن تويوتا هايلكس 2024

تأتي تويوتا هايلكس جي ار 2024 سبورت بمحركات قوية تتيح للسائقين التنقل بثقة على الطرق المعبدة والوعرة على حد سواء. يتميز هذا الطراز بتصميم رياضي يجمع بين الأناقة والقوة، مع مزايا مميزة مثل المصابيح الأمامية بتكنولوجيا LED والجنوط الرياضية الفاخرة.

فيما يتعلق بالأسعار، يمكن أن تتفاوت تلك السيارة حسب الطراز والمواصفات المختارة. وبشكل عام، تكون هايلكس جي ار 2024 سبورت من الفئات العالية الجودة، وبالتالي، قد تكون الأسعار مرتفعة بعض الشيء. ومع ذلك، يمكن للمشترين الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخيارات والإضافات الاختيارية لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

بالنظر إلى سمعة تويوتا هايلكس كواحدة من أكثر السيارات تحملاً وأداءً في السعودية، يعتبر شراء هايلكس جي ار 2024 سبورت استثماراً جيدًا لمن يبحثون عن مزيج من الأداء والجاذبية والمتانة في سيارة واحدة.

سعر تويوتا هايلكس جي ار 2024

كم يبلغ سعر تويوتا هايلكس جي ار 2024 سبورت؟

سعر تويوتا هايلكس جي ار 2024 سبورت يختلف حسب الإصدار ونوع الوقود. يتوفر هذا الطراز بإصدارين: البنزين والديزل، وأسعارهما عند الوكيل كما يلي:

– طراز البنزين: 183,000 ريال سعودي.

– طراز الديزل: 197,000 ريال سعودي.

تُشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى المتعلقة بالوكيل والمزودين.

مواصفات محرك تويوتا هايلكس جي ار 2024 سبورت

تويوتا هايلكس جي ار 2024 سبورت تأتي بمجموعتين من المحركات المختلفة. الإصدار القياسي يعمل بالبنزين، وهو النموذج 4X4 4.0L AT. يتميز هذا المحرك بالمواصفات التالية:

– نوع الوقود: بنزين.

– سعة المحرك: 4.0 لتر.

– عدد الأسطوانات: 6 سلندر.

– قوة المحرك: 235 حصان عند 5200 لفة في الدقيقة.

– عزم دوران: 376 نيوتن متر عند 3800 لفة في الدقيقة.

– ناقل الحركة: أوتوماتيك بـ 6 سرعات.

– نظام الدفع: دفع رباعي.

– صرفية الوقود: 9.1 كم لكل لتر.

– سعة خزان الوقود: 80 لتر.

الخيار الثاني هو نسخة الديزل، وهي مجهزة بالمواصفات التالية:

– نوع الوقود: ديزل.

– سعة المحرك: 2.8 لتر.

– عدد الأسطوانات: 4 سلندر.

– قوة المحرك: 201 حصان عند 3400 لفة في الدقيقة.

– عزم دوران: 500 نيوتن متر عند 1600 إلى 2800 لفة في الدقيقة.

– ناقل الحركة: أوتوماتيك بـ 6 سرعات.

– نظام الدفع: دفع رباعي.

– متوسط صرفية الوقود: 13.0 كم لكل لتر (بنزين).

بالإضافة إلى ذلك، السيارة مزودة بنظامي دبل (دبل خفيف ودبل ثقيل) وقفل دفرنس خلفي لزيادة إمكانية التحكم والأداء على مختلف الأنواع من الطرق.

تحديثات تويوتا هايلكس جي ار سبورت 2024 الجديدة

بالنظر إلى النموذج 2024 من تويوتا هايلكس جي ار سبورت، يمكن القول إن التحديثات فيما يتعلق بالتصميم الخارجي والداخلي للسيارة تكون قليلة ومحدودة بشكل كبير. هذا يعكس النهج الذي تعتمده تويوتا تجاه هايلكس، حيث يتميز هذا النموذج بالاستقرار والتصميم الكلاسيكي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين العديد من السائقين.

مع ذلك، يتم التركيز على التحسينات في نظام التعليق الخاص بالسيارة، حيث تم تصميمه بشكل يجعله أكثر رياضية وأداءً. هذا يتيح للسائقين تجربة أداء قيادة أكثر تميزا وتوجيه أفضل على الطرق المعبدة والوعرة.

ويجدر بالذكر أن هذا النموذج لم يشهد تغييرات كبيرة في مواصفات المحرك، سواء كان البنزين أو الديزل. تبقى القوة والأداء تقريبًا ثابتين مع النسخ السابقة.

يمكن القول أن تويوتا هايلكس جي ار سبورت 2024 مثال على استمرار هذا النموذج القوي والذي يُقدر على مواصلة تقديم الأداء والمتانة التي اشتهر بها، مع تركيز أكبر على تحسين تجربة القيادة والأداء.



ابرز المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا هايلكس جي ار سبورت 2024

– الشبك الأمامي بتصميم عريض ولون أسود كرومي، مع فتحات كبيرة.

– شعار “جي ار” بتصميم رياضي بالألوان الأحمر والأسود على المصد الأمامي.

– مصابيح أمامية Full LED نهارية عريضة الحجم، متصلة بالشبك الأمامي وممتدة جانبياً.

– عدسات المصابيح الأمامية مزوَّدة بتقنية LED للإضاءة الم

نخفضة والمرتفعة.

– مصابيح ضباب LED نهارية أمامية محاطة بإطار أسود كرومي.

– رفارف عريضة ومنخفضة على الإطارات بلون أسود كامل.

– جنوط ألومنيوم بمقاس 17 بوصة بلون أسود.

– نظام تعليق رياضي خاص بإصدار جي ار.

– مقابض الأبواب باللون الأسود.

– إطار كرومي في الأسفل للمصد الجانبي.

– حواف الصندوق الخلفي بتصميم رياضي.

– جناح خلفي بلون أسود في أعلى الصندوق الخلفي.

– أسطبات خلفية بتصميم عمودي مع لبات LED مميزة.

– أربع حساسات لمساعدة في عمليات الركن.

– إمكانية فتح باب الصندوق الخلفي يدويًا.

– طبقة حماية سوداء في الصندوق الخلفي.

– نظام الدخول الذكي للسيارة.

أهم مواصفات الداخلية لسيارة تويوتا هايلكس جي ار سبورت 2024

– داخلية الأبواب مصنوعة من التخشيب الأنيق والفاخر مع لمسات من الجلد اللونتارا.

– المقاعد مصممة بأسلوب هوية رياضية ومغطاة بالجلد اللونتارا، مع شعار “جي ار”.

– إمكانية تعديل مقعد السائق بعدة وضعيات بشكل كهربائي.

– مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً.

– وسطية في الصف الخلفي قابلة للتعديل.

– منافذ تكييف الهواء للمقاعد الخلفية مع تحكم أمامي فقط.

– نوافذ خلفية كهربائية.

– إمكانية تشغيل المحرك بالضغط على زر التشغيل.

– الدركسون مصمم بتصميم ثلاثي متعدد الاستخدامات ومغطى بالجلد.

– وراء الدركسون يتواجد مبدلات سرعة لتعزيز الشعور بالهوية الرياضية.

– توفر عداد رحلات ومعلومات خلف الدركسون.

– شاشة ملاحة بقياس 8 بوصات في وسط الكونسول.

– إمكانية عرض الخرائط وكاميرات 360 درجة على هذه الشاشة.

– أزرار لتحديد وضعية القيادة، بما في ذلك الوضع الرياضي والاقتصادي.

– تكاية أمامية مغطاة بجلد مريح.

– إضاءة سقف بتقنية هالوجين.

تلك هي بعض أبرز مواصفات الداخلية لهذه السيارة، حيث تجمع بين الفخامة والأداء الرياضي لتقديم تجربة قيادة مريحة ومميزة.

مواصفات الامان و السلامة

نظرًا لكون تويوتا هايلكس جي ار 2024 هو الطراز الأعلى من هذه السيارة، فإنه يأتي مجهزًا بمواصفات أمان وسلامة متقدمة. تتضمن هذه المواصفات:

– وضعيات القيادة المتعددة التي تمنح السائق مزيدًا من التحكم والراحة أثناء القيادة.

– نظام مثبت السرعة مدمج في الدركسون لسهولة التحكم في السرعة أثناء الرحلة.

– كاميرات بزاوية 360 درجة حول السيارة لمساعدة السائق على رؤية المحيط وتجنب العقبات.

– حساسات أمامية وخلفية لمساعدة السائق في عمليات الركن والمناورة الآمنة.

– وسائد هوائية أمامية وجانبية توفر حماية فعالة للسائق والركاب في حالة وقوع حادث.

– نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) لزيادة التحكم أثناء الفرملة والحفاظ على الثبات.

– مراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات للتأكد من أن الإطارات تعمل بأفضل أداءها وتقليل خطر الانفجار أثناء القيادة.

بهذه المواصفات، تضمن تويوتا هايلكس جي ار 2024 تجربة قيادة آمنة وموثوقة للسائق والركاب.

عيوب السيارة

من بين العيوب القليلة في تويوتا هايلكس جي ار 2024:. عدم توفر قفل دفرنس أمامي: يعتبر غياب نظام قفل الدفرنس الأمامي في هذه السيارة نقصًا لبعض السائقين الذين يبحثون عن أقصى قدر من القوة والأداء في الظروف الوعرة.

عدم وجود نظام الزحف: يمكن أن يعتبر عدم توفر نظام الزحف بالسيارة عيبًا للمحبين للقيادة الخارج الطرق المعبدة أو للأنشطة الرياضية مثل رحلات البر والتضاريس الوعرة.

ومع ذلك، يجدر بالإشارة إلى أن تويوتا هايلكس جي ار 2024 تظل سيارة ذات أداء ومتانة عاليين وتتمتع بمواصفات أمان متقدمة تساعد على توفير تجربة قيادة مريحة وموثوقة.