قوان عسكرية متمركزة في أبين تهدد كهرباء عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - كهرباء عدن تناشد القوات الأمنية بمحافظة أبين زنجبار بالسماح بمرور ناقلات وقود محطة الرئيس

اعلام كهرباء عدن

تناشد المؤسسة العامة لكهرباء عدن، أفراد القوات الأمنية المحتجين بمنطقة زنجبار في محافظة أبين، بالسماح لناقلات وقود النفط الخام القادمة من محافظة شبوة والمخصصة لتزويد محطة الرئيس بترومسيلة بالوقود وتفادي توقفها وخروج أكثر من 80 ميجاوات عن الخدمة خلال الـ24ساعة القادمة.

وتدعو كهرباء عدن كافة قيادات الجهات الأمنية وأفرادها بمحافظة أبين إلى ضرورة تحكيم العقل والمنطق والسماح لناقلات وقود الخام القادمة من محافظة شبوة بالتحرك وعدم مفاقمة معاناة مواطني وأهالي العاصمة عدن، ومحافظتي أبين ولحج وحرمانهم من الاستقرار النسبي للخدمة جراء التوقف الوشيك لمحطة بترومسيلة.