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ضبع (الطاهش) يلتهم مزارعًا يمنيًا في الليل وهذا ماتبقى منه (صورة مرعبة)..تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية أن مزارعًا يمنيًا في محافظة تعز التهمته الضباع في إحدى المزارع في ريف المحافظة.

وأوضحت المصادر أن المزارع من أبناء محافظة تعز  "منطقة ماويه" يقوم على رعاية النحل، تعرض لهجوم شرس، من قبل "ضبع" في أحد الوديان أثناء حراسته النحل.

وأضافت المصادر، أن ضبعًا أو مايسمى بالعامية "الطاهش" هجم عليه في إحدى الليالي فأكله ليترك منه بقايا عظام مرمية على الأرض

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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