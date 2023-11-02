شكرا لقرائتكم خبر عن ضبع (الطاهش) يلتهم مزارعًا يمنيًا في الليل وهذا ماتبقى منه (صورة مرعبة)..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إعلامية أن مزارعًا يمنيًا في محافظة تعز التهمته الضباع في إحدى المزارع في ريف المحافظة.

وأوضحت المصادر أن المزارع من أبناء محافظة تعز "منطقة ماويه" يقوم على رعاية النحل، تعرض لهجوم شرس، من قبل "ضبع" في أحد الوديان أثناء حراسته النحل.

وأضافت المصادر، أن ضبعًا أو مايسمى بالعامية "الطاهش" هجم عليه في إحدى الليالي فأكله ليترك منه بقايا عظام مرمية على الأرض