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عدن - ياسمين التهامي - توجيه جديد وعاجل من الملك سلمان وولي العهد يثلج صدور كل العرب.. هذه هي السعودية التي نعرف!!

في إطار مواقفها الأخوية والإنسانية الداعمة للقضية الفلسطينية، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وأبناء غزة عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ولاقت توجيهات الملك سلمان وولي العهد، ترحيب عربي واسع، مؤكدين أنها تأتي امتداد للمواقف التاريخية والإنسانية للمملكة العربية السعودية الداعمة للقضايا العربية بشكل عام، وقضية فلسطين بشكل خاص.

وفي تصريح صحفي، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح صحفي، أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني.

وبيّن “الربيعة” أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما؛ لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر، أن السعودية ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة، وهي تبذل جهوداً دبلوماسية واسعة لوقف الهجوم الوحشي على مدينة غزة حيث أجرا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالات هاتفيه بقادات وزعماء العديد من الدول العربية والغربية، كما بذلت وزارة الخارجية السعودية الكثير من الجهود في ذات الإطار.