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عدن - ياسمين التهامي - يسحق آيفون 15 ... موعد نزول سامسونج اس 24 الترا وأبرز مواصفات الجهاز والسعر المتوقع له

إن شركة سامسونج قد أعلنت عن اقتراب موعد نزول سامسونج اس 24 الترا، إصدار جديد سوف يكتسح الأسواق في القريب العاجل، وقد جعلت مواصفاته المتوقعة العديد من الأشخاص يرغبون في معرفة المزيد، لذا نتناول عبر موقع حصيلة نت موعد إصدار جلاكسي إس 24 الترا، وأبرز مواصفات سامسونج S24 الترا.

موعد نزول سامسونج اس 24 الترا

إن موعد نزول سامسونج اس 24 الترا Samsung S24 Ultra في شهر يناير القادم من السنة الجديدة، ومتوقع إطلاق حدث Unpacked في يوم 18 من نفس الشهر، وقد تم الإعلان أنه سوف يكون من ضمن أفضل إصدارات سامسونج بسبب ما يشتمل عليه من مميزات رائعة يمكن الحصول عليها.





سعر سامسونج S24 الترا

إن شركة سامسونج بعد معرفة موعد إطلاق الإصدار الحديث لها حول الهواتف الذكية، قد قامت بالإعلان عن إصدار جديد Samsung Galaxy S24 Ultra، وقد تم الإعلان عن قيمة سعره المتوقعة، حيث إن سعر سامسونج S24 الترا: 4500 ريال سعودي، وقد يكون اكثر أو أقل من ذلك حسب ما تحدده الشركة.





أبرز مواصفات سامسونج S24 الترا

إن من ضمن الإصدارات التي تحدث عنها الكثير من الأشخاص في مختلف العالم Samsung Galaxy S24 Ultra ، والذي قد أحدث ضجة كبيرة بين محبي شركة سامسونج بسبب ما سوف يحتوي عليه الهاتف من مزايا، حيث إن تتمثل أبرز مواصفات سامسونج S24 الترا فيما يلي:

تقنية الدعم: NFC.

أبعاد الجهاز: 163,4×78,1×8,9 مللي متر.

زجاج الشاشة: الغوريلا فيكتس أقوى نوع مضاد للكسر.

الوزن: 233 جرام.

كاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بكسل.

نوع الشاشة: منحنية Dynamic AMOLED 2X مقاس 6,8 بوصة، جودة: QHD+، ودقة: 1440×3088 بكسل، وتردد: 120 هرتز.

يوجد به مقاومة الماء والغبار بعمق يصل إلى 1,5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68.

وجود مكان إلى شريحتين اتصال من نوع Nano SIM.

معالج: ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

عدد 4 كاميرات خلفية: الأساسية الأولى 200 ميجا بكسل تثبيت البصري، والثانية 10 ميجا بكسل بها تكبير يصل إلى 10X، والثالثة 10 ميجا بكسل، والرابعة دقة 12 ميجا بكسل.



إن في الختام قد قمنا بعرض كافة التفاصيل الخاصة حول إصدار شركة سامسونج للهواتف الذكية عن جهاز سامسونج S24 الترا الجديد الذي سوف ينزل إلى الأسواق قريبًا، ويمكن الاستعداد له الآن.