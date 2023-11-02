شكرا لبحثكم عن خبر جمعية صرافي عدن تنفي علاقتها باي منظمات أو نقابات تستخدم اسمها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفت جمعية صرافي عدن أن تكون قد أصدرت بيانا باسمها عبر بعض الجهات أو المنظمات داعية وسائل الإعلام الى تحري الدقة في نسبة أي خطاب أو حديث باسمها مؤكدة أنه لم يصدر بيان عنها يوجه النقد لاي جهة رسمية وحكومية عبر وسائل الاعلام .. مشددين على أنه ومن خلال الحق القانوني لن يتهاون الجميع في ذلك ... في حين أن كافة الخطابات الصادرة عن الجمعية تتسم بالموضوعية ذات الطابع الاعلامي في إشارة واضحة الى بعض الخطابات المهترئة وماتضمنته من هشاشة نصية أضعفت مبناها ومعناها تتجاوز حدود التصحيح ....

وأكدت جمعية صرافي عدن على أنها ستكون عونا لكافة الجهات فيما يخدم اقتصادها واستقرار عملتها بخطى ثابتة داعية إلى تكاتف يحقق أهداف التنمية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد بحلول واقعية تتظافر فيها جهود المنظومة الاقتصادية في الداخل وفي اطار التعاون الإقليمي في الخارج ومايقدمه الاشقاء في دول الجوار...

وعلى ذلك تهيب جمعية صرافي عدن بكافة المواقع الإعلامية والجهات الرسمية بالتحري والتدقيق في أي خطابات او مرافعات يتم تذييلها باسم الجمعية دون الرجوع الى مصادر الجمعية الرسمية