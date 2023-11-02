شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق الطرق..إزاحة الرمال من طريق جولة المجاري إلى العلم المدخل الشرقي للعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت صباح اليوم اعمال إزاحة واسعة للكثبان الرملية من على جسم الطريق الممتد من جولة المجاري إلى العلم على المدخل الشرقي للعاصمة عدن ، بتمويل وإشراف من المركز الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسور في عدن ..

وجرت الأعمال التي تنفذها _مؤسسة ابن الحرجي للمقاولات العامة _ و بتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق حول الحرص على اعمال تصفية الطرق من الشوارب المعيقة لحركة السير على الطرق الحيوية ضمن المشاريع الطارئة التي يمولها ويشرف عليها صندوق الطرق ، بإزاحة وإبعاد الرمال الزاحفة على الطريق والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين ..

حيث قال المهندس عباس صالح أحمد مدير عام الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق : وجهنا اليوم الفرق العاملة بالتعامل مع كميات الرمال التي غطت مساحة واسعة من طريق الواصل بين جولة المجاري و خط العلم ، وتكثيف الجهود لازاحتها على الوجه السريع بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمسافرين ومركباتهم .

وأكد مدير عام الصيانة الطارئة على تواصل اعمال إزاحة الرمال واستهداف الصندوق لطرق و الشوارع الدولية والحيوية والشريانية في المحافظات في منظومة صيانة طارئة متنوعة تشمل إزاحة الرمال..

صادر عن : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن .