شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق الطرق..إزاحة الرمال من طريق جولة المجاري إلى العلم المدخل الشرقي للعاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفذت صباح اليوم اعمال إزاحة واسعة للكثبان الرملية من على جسم الطريق الممتد من جولة المجاري إلى العلم على المدخل الشرقي للعاصمة عدن ، بتمويل وإشراف من المركز الرئيسي لصندوق صيانة الطرق والجسور في عدن ..
وجرت الأعمال التي تنفذها _مؤسسة ابن الحرجي للمقاولات العامة _ و بتوجيهات من وزارة الأشغال العامة والطرق حول الحرص على اعمال تصفية الطرق من الشوارب المعيقة لحركة السير على الطرق الحيوية ضمن المشاريع الطارئة التي يمولها ويشرف عليها صندوق الطرق ، بإزاحة وإبعاد الرمال الزاحفة على الطريق والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين ..
حيث قال المهندس عباس صالح أحمد مدير عام الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق : وجهنا اليوم الفرق العاملة بالتعامل مع كميات الرمال التي غطت مساحة واسعة من طريق الواصل بين جولة المجاري و خط العلم ، وتكثيف الجهود لازاحتها على الوجه السريع بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمسافرين ومركباتهم .
وأكد مدير عام الصيانة الطارئة على تواصل اعمال إزاحة الرمال واستهداف الصندوق لطرق و الشوارع الدولية والحيوية والشريانية في المحافظات في منظومة صيانة طارئة متنوعة تشمل إزاحة الرمال..
صادر عن : وحدة الاعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي _ العاصمة عدن .
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