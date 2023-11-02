شكرا لقرائتكم خبر عن سيتحول الى سم قاتل!.. 3 أطعمة تجنب تناولها مع "الموز" وقد تؤدي الى الوفاة الفورية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الموز من اشهر وافضل الفاكهة التي تتوافر في الأسواق معظم أيام السنة وتتميز بشعبيته الجارفة وعشق الجميع لتناولها وذلك لأنه يتميز، بطعم رايع ومميز وفوايد متتعدة للجسم والصحة بشكل عام ولكن تناول الموز مع بعض الأطعمة قد يعكس فوائده الى اضرار جسيمة تصيب الجسم وتؤدي إلى مشاكل صحية معقدة قد تصل في بعض الاحيان الى الموت الفجائي و خلال المقال التالي سوف نتناول ثلاث أنواع من الأطعمة يمنع جمعها بالموز ويحب أن يفصل بين تناولها وتناول الموز ساعتين علي الاقل.

أطعمة تجنب تناولها مع الموز البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة من الاطعمة الغنية بالألياف وعملية هضمها تستغرق بعض الوقت ويجب تجنب تناولها مع الموز لان تناولهم معاً يودي الي الاصابة بعسر الهضم والانتفاخات والتقلصات وقد تصل الي التسمم الغذائي.

هيتحول لسم قاتل!.. 3 أطعمة تجنب تناولها مع "الموز" تؤدي الى الوفاة الفورية تعرف عليها قبل فوات الآوان!

منتجات اللبان

الكثير من الاشخاص يقوم بمزج الموز مع منتجاتواللبان حبث يتم تقطيع قطع الموز مع الزبادي هذا بالاضافة الي صنع عصير الموز باللبن والذي يحظي بشعبية رائعة ويعشقة الكثير من الاشخاص ولكن علي عكس الشايع فان اضافة الموز الي منتجات اللبن يودي الي الكثير من اضطرابات الجهاز الهضمي كما انه يودي الي اضرار بالغة في الطحال لذلك يجب الانتباه وعدم الخلط بينهم.

البطيخ

البطيخ من الفاكهة الأكثر خطورة عند دمجها مع الموز فان دمجهم معاً قد يؤدي إلى الوفاة الفورية وذلك لأن البطيخ غني بالبوتاسيوم وكذلك الموز وتناولهم في نفس الوقت يؤدي إلى ارتفاع أيونات البوتاسيوم في الدم والتي تعرضك للاصابة بأزمات قلبية تودي للوفاة الفورية.