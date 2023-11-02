عدن - ياسمين التهامي - شاهد: صدمة بعد مداهمه الأمن السعودي لمستودع في جدة بسبب ما كان يفعله فيها مقيمون من هذه الجنسيات من أعمال قذرة

الخميس 2 نوفمبر 2023 الساعة 18:55

قالت أمانة جدة إن جهود الرقابة الميدانية أسفرت عن ضبط موقع مهجور في نطاق الشرفية، يضم مستودعاً للمستحضرات النسائية ومعملاً متكاملاً لتصنيع الزيوت، حيث جرى إزالة المعمل بعد مصادرة كافة المضبوطات.

جرى مصادرة كافة المضبوطات

وأوضحت الأمانة أنه جرى خلال جولات الرقابة الميدانية لمتابعة المخالفات البلدية، رصد مبنى مهجور استغلته عمالة مخالفة لممارسة نشاطها المخالف في تخزين الكريمات والمستحضرات النسائية وصناعة الزيوت، مشيرة إلى أنه جرى مصادرة كافة المضبوطات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق مالك المبنى.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها لرصد الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنة دور السكان ووعيهم في دعم الجهود