شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر والسعودية 2 نوفمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم في الصاغة في مصر : عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب اليوم في الصاغة في مصر : متوسط أسعار الذهب بالجنية المصري في محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية والسعر بالدولار هو سعر جرام الذهب في السوق العالمي بالدولار الأمريكي الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 2,904 جنيه $63.86 سعر الذهب عيار 22 2,671 جنيه $58.54 اسعار الذهب عيار 21 2,545 جنيه $55.88 اسعار الذهب عيار 18 2,180 جنيه $47.90 سعر الذهب عيار 14 1,699 جنيه $37.25 سعر الذهب عيار 12 1,455 جنيه $31.93 سعر الذهب عيار 9 1,080جنيه $23.95 اسعار أوقية الذهب 90,520 جنيه $1,986 اسعار جنيه الذهب 20,360 جنيه $447.0

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